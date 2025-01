Dragon Ball Sparking! Zero: Gohan Beast & 10 weitere neue DLC-Charaktere stürzen sich in den Kampf!

Mit dem Anime-Prügelspiel „Dragon Ball: Sparking! Zero“ feierte die beliebte „Budokai Tenkaichi“-Reihe 2024 ihr großes Comeback – und das mit vollem Erfolg! Allein in den ersten 24 Stunden konnten laut Publisher Bandai Namco satte 3 Millionen Kopien verkauft werden. Deshalb verwundert es nur wenig, dass die Verantwortlichen das populäre Fighting-Game auch in der Zukunft noch weiter ausbauen wollen, etwa mit verschiedenen DLC-Paketen.

Die erste dieser umfangreichen Erweiterungen ist das „Hero of Justice“-Pack, das sich nun in einem ersten Trailer präsentiert. Darin sind stattliche elf neue spielbare Charaktere zu sehen, die allesamt aus dem erfolgreichen Anime-Kinofilm „Dragon Ball Super: Super Hero“ stammen. Wie bereits im Hauptspiel, wurden auch im kommenden DLC verschiedene bekannte Aktionen aus der Anime-Vorlage von den Entwicklern enorm detailverliebt nachgestellt.

Son-Gohan und Piccolo treffen auf Cyborg-Superhelden?!

Doch auf welche Charaktere dürft ihr euch im ersten großen „Dragon Ball: Sparking! Zero“-DLC nun genau freuen? Zunächst wären da Son-Gohan und sein Mentor Piccolo. Beide kommen in verschiedenen Varianten daher, die ihr auswählen dürft: Son-Gohan steht in seiner Base Form (SH), als Super-Saiyajin (SH), als Ultimate Gohan (SH) und als Gohan Beast zur Verfügung. Piccolo ist in seiner Base Form (SH), mit Potential Unleashed und als Orange Piccolo verfügbar.

Darüber hinaus sind im „Hero of Justice“-Pack Gamma 1 und Gamma 2 mit von der Partie, zwei brandneue Cyborgs! Da ihr Schöpfer, Dr. Hedo, der Enkel von „Dragon Ball Z“-Bösewicht Dr. Gero, ein großer Superheldenfan ist, sind ihre Outfits denen klassischer Gerechtigkeitskämpfer nachempfunden. Den kommenden ersten großen „Sparking! Zero“-DLC komplettiert Cell Max, der finale Gegner unserer Helden im „Super Hero“-Kinofilm.

Neben den elf erwähnten neuen Spielfiguren bietet das „Hero of Justice“-Pack des Weiteren noch drei neue Custom Battles sowie ein brandneues Kostüm für Piccolo. Hierbei handelt es sich um eine Uniform der Red-Ribbon-Armee, deren Hauptquartier der namekianische Krieger im Laufe der Story von „Dragon Ball Super: Super Hero“ infiltriert. Um nicht aufzufallen, knockt Piccolo kurzerhand eine Wache aus und leiht sich fix deren Uniform.

Weitere Informationen zu den DLC-Packs 2 und 3, die, wie das „Hero of Justice“-Pack, Teil des Season Pass von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ sind, sollen bald enthüllt werden. Bisher ist lediglich bekannt, dass zu den darin enthaltenen Spielfiguren unter anderem der Dämon Glorio und Vegeta (Mini) zählen. Beide stammen aus der neuen Anime-Serie „Dragon Ball Daima“, die ihr euch hierzulande bei ADN, Crunchyroll und Netflix anschauen könnt.

Das „Hero of Justice“-Pack für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ erscheint am 23. Januar 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam). Der Early Access für die neuen Inhalte startet bereits am 21. Januar 2025 um 0 Uhr deutscher Zeit.

Freut ihr euch auf die neuen DLC-Charaktere in „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

