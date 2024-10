Dragon Ball Sparking! Zero: Neue Daima-Charaktere als DLC bestätigt

Dragon Ball Sparking! Zero:

"Dragon Ball: Sparking! Zero" hat die Herzen von Millionen Gaming-Fans im Sturm erobert. Damit das noch lange so bleibt, sind mehrere DLC-Pakete geplant und für eines davon wurden nun zwei "Dragon Ball Daima"-Figuren bestätigt.

Mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist Bandai Namco ein gewaltiger Erfolg gelungen, was nicht zuletzt die beeindruckenden Verkaufszahlen innerhalb der ersten 24 Stunden belegen. Mit mehr als 180 spielbaren Charakteren bietet das 3D-Arena-Prügelspiel darüber hinaus ein wahrlich gewaltiges Roster. Darin tummeln sich Charaktere aus nahezu jedem Teil der Historie des beliebten Franchise. Nun werfen zwei brandneue Figuren ihre Schatten voraus.

Hierbei handelt es sich um Glorio und Vegeta (Mini), die beide aus der kürzlich gestarteten neuen Anime-Serie „Dragon Ball Daima“ stammen. Darin verschlägt es Son-Goku in die Dämonenwelt, wo er unter anderem auf Glorio trifft. Dieser ist ein Dämon, der besonders versiert im Umgang mit seiner Pistole ist. Wie der bereits verfügbare DLC-Charakter Son-Goku (Mini) ist auch Vegeta (Mini) eine Version des Charakters, die mithilfe der Dragon Balls verjüngt wurde.

Glorio und Vegeta (Mini) sind Teil des Season Pass

Weitere Details zu den beiden kommen DLC-Charakteren für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ sind gegenwärtig noch Mangelware. Bekannt ist lediglich, dass sie im Rahmen des Season Pass angeboten werden, genauer gesagt als Bestandteil der zweiten DLC-Phase. Zunächst dürfen sich Spieler und Spielerinnen nämlich auf die beiden Cyborgs Gamma 1 und Gamma 2 aus dem Anime-Blockbuster „Dragon Ball Super: Super Hero“ sowie weitere Figuren freuen.

Fans werden sich somit wohl noch etwas in Geduld üben müssen. Die bisher bestätigten drei DLC-Phasen des Season Pass haben gegenwärtig noch keine Termine. Bisher steht nur fest, dass diese drei großen DLC-Pakete das Anime-Fighting-Game insgesamt um mehr als 20 brandneue Charaktere erweitern werden.

Die Geschichte von „Dragon Ball Daima“ setzt kurze Zeit nach der Boo-Saga, also dem letzten großen Handlungsstrang in „Dragon Ball Z“, an. Nach dem Sieg über den Dämon kommt es zu einer Verschwörung gegen Son-Goku, Vegeta und ihre Freunde. Mithilfe der Macht des göttlichen Drachen Shenlong wünscht sich jemand, dass unsere Helden wieder verjüngt werden. Es ist der Beginn eines neuen Abenteuers, das Son-Goku und den Kaioshin ins Dämonenreich führen soll.

„Dragon Ball Daima“ ist das letzte Projekt, an dem der am 1. März 2024 verstorbene Mangaka Akira Toriyama gearbeitet hat. Tatsächlich soll der Schöpfer der Reihe diesmal stärker in die Arbeiten involviert gewesen sein, als es bei jedem der vorherigen Anime-Ableger des Franchise der Fall gewesen wäre. Toriyama hat die Story geschrieben, diverse Haupt- und Nebencharaktere sowie Monster und Vehikel designt und auch den Titel der Show vorgeschlagen.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist seit dem 11. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erhältlich. „Dragon Ball Daima“ startete ebenfalls am 11. Oktober 2024 und kann hierzulande bei ADN, Crunchyroll und Netflix im Simulcast verfolgt werden.

Freut ihr euch auf Glorio und Vegeta (Mini) in „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

