Dragon Ball Sparking! Zero: Testwertungen zum vielversprechenden Anime-Prügler

Am 11. Oktober kommt das neue "Dragon Ball"-Kampfspiel in den Handel. Wie die Meinungen der Presse aussehen, haben wir heute erfahren.

Am kommenden Freitag erscheint endlich der vielversprechende Anime-Prügler „Dragon Ball: Sparking! Zero“. Käufer der Deluxe- und Ultimate-Edition dürfen sogar schon heute Nacht loslegen. Ob sich die hohen Erwartungen der Fans erfüllen, zeigen jetzt die frisch eingetroffenen Pressestimmen.

Es scheint, dass die Fans nicht enttäuscht werden: Aktuell beträgt der Metascore 84 Punkte. 25 Wertungen liegen im Moment vor, wovon nur eine gemischt ausgefallen ist. Negativ betrachtet das Spiel niemand.

„Triumphiale Rückkehr zur Budokai Tenkaichi Serie“

Völlig aus dem Häuschen ist MeuPlayStation, die stolze 95 Punkte vergeben: „Dragon Ball: Sparking! Zero bietet alles, worauf Fans von Akira Toriyamas Saga sehnsüchtig gewartet haben: eine triumphale Rückkehr zur Budokai Tenkaichi Serie. Mit seinem außergewöhnlichen Gameplay, der atemberaubenden Grafik und einer beeindruckenden Liste von über 180 spielbaren Charakteren ist Sparking! Zero als einer der Top-Titel des Jahres 2024 heraus.“

Noisy Pixel zeigt sich ebenfalls begeistert und gibt dem Spiel 90 Punkte: „Dragon Ball Sparking! Zero ist ein absolut süchtig machendes Vergnügen, das auf allen Zylindern zündet, und ist das Traum-Dragon Ball-Spiel für Fans weltweit. Während der Story-Modus schlecht umgesetzte Runderneuerungen enthält, macht die hohe Anzahl an Was-wäre-wenn-Szenarien dieses Manko mehr als wett.“

Gerade im Multiplayer noch Raum für Verbesserungen

Genau den Durchschnitt trifft Vandal mit 85 Punkten: „Seit Budokai Tenkaichi 3 haben wir lange gewartet, aber dies ist der Nachfolger, auf den wir gewartet haben. Sicher, es gibt noch Raum für Verbesserungen, vor allem im Multiplayer, aber insgesamt ist es ein fantastisches Kampfspiel, das die Kämpfe von Toriyamas unvergesslicher Saga wieder aufleben lässt.“

Immerhin 80 Punkte gibt’s von Siliconera. Ihr simples Fazit: „Nachdem ich von Jujutsu Kaisen Cursed Clash und Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections unbeeindruckt war, war ich von Dragon Ball Sparking! Zero angenehm überrascht.“

Die einzig neutrale Wertung stammt von Gamereactor UK, die sich für nur 70 Punkte entschieden haben: „Letztendlich fühlt sich Dragon Ball: Sparking! Zero wie ein Spiel, das vor allem für die Fans gemacht ist. Es strotzt nur so vor Fanservice und die Menge an Inhalten und Charakteren beweist, dass der Entwickler die Bedürfnisse von so vielen Menschen wie möglich befriedigen möchte. Aus diesem Grund wirkt die Spielbarkeit ein wenig wie ein unpräziser Schlag ins Gesicht, denn dieses ansonsten kompetente Actionspiel tut sich in der Praxis manchmal schwer.“

Alle Testwertungen in der Übersicht

ComicBook – 100

GamersRD – 95

MeuPlayStation – 95

Hey Poor Player – 90

TheGamer – 90

Noisy Pixel – 90

TrueGaming – 90

Carole Quintaine – 90

TierraGamer – 85

Vandal – 85

Areajugones – 82

Gameliner – 80

IGN Deutschland – 80

Siliconera – 80

PSX Brasil – 75

Voxel – 75

Gamereactor UK – 70

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Auf den Konsolen zahlt ihr 79,99 Euro, auf dem PC sind es 69,99 Euro.

