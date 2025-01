Sniper Elite Resistance: Wie groß ist der Shooter? Downloadgröße & Preload-Termine bekannt

Mit „Sniper Elite: Resistance“ geht die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause Rebellion in Kürze in ihre nächste Runde. Wie bei zahlreichen anderen Titeln der Vergangenheit auch, verriet uns „PlayStation Game Size“ vor dem Release, wie viel freien Speicherplatz wir reservieren müssen.

Wie „PlayStation Game Size“ unter Berufung auf die Daten im PlayStation Network angibt, fällt die Umsetzung für die PS4 etwas kleiner aus und bringt es auf eine Downloadgröße von 53,074 Gigabyte.

Die PS5-Fassung wiederum setzt einen 72,539 Gigabyte großen Download voraus. Weiter heißt es, dass sich die Werte auf die Launchversion 1.01 beziehen. Mögliche Updates kämen also noch hinzu.

Ab wann ist der Preload möglich?

Bekanntermaßen bieten die Verantwortlichen von Rebellion „Sniper Elite: Resistance“ im PlayStation Store in zwei unterschiedlichen Versionen an. Neben der 59,99 Euro teuren Standard-Fassung wartet die digitale Deluxe-Edition, die sich interessierte Spieler für 89,99 Euro sichern können.

Zu den exklusiven Inhalten der digitalen Deluxe-Edition gehört unter anderem die Möglichkeit, „Sniper Elite: Resistance“ zwei Tage vor allen anderen zu spielen. Ein Bonus, der sich natürlich auf den Start des Preloads auswirkt.

So startet der Preload für Käufer der normalen Version am 28. Januar 2025 und somit zwei Tage vor dem Release von „Sniper Elite: Resistance“ am 30. Januar 2025. Im Fall der digitalen Deluxe-Edition erfolgt der Start des Preloads bereits am 26. Januar 2025.

Dank des zweitägigen Vorabzugriffs legen die Spieler hier am 28. Januar 2025 los.

Diese Inhalte bietet der Season Pass

„Sniper Elite Resistance“ erzählt uns eine Geschichte, die parallel zu den Geschehnissen von „Sniper Elite 5“ spielt. Wir schlüpfen in die Rolle des Widerstandskämpfers Harry Hawker, der vor der Aufgabe steht, eine Wunderwaffe der Nazis zu zerstören, die den Krieg möglicherweise zugunsten des Dritten Reichs entscheiden könnte.

Zu den vertrauten Features der Vorgänger, die in „Sniper Elite: Resistance“ zurückkehren, gehören unter anderem die recht offenen Karten. Hinzukommen der stealthlastige Gameplay-Ansatz sowie die X-Ray-Kill-Cam.

Wie Rebellion Ende Oktober bekannt gab, bekommt „Sniper Elite: Resistance“ nach dem Launch diverse Zusatzinhalte spendiert, die im Rahmen des Season-Pass angeboten werden.

Der Season-Pass ist Bestandteil der digitalen Deluxe-Edition und kann natürlich auch separat erworben werden.

Die Inhalte des Season-Pass in der Übersicht:

Drei Kampagnenmissionen

Drei Waffenpakete

Ein Charakter-Skin-Paket

Drei Waffen-Skin-Pakete

Kampagnenmission „Target Führer“

