Surgent Studios: Publisher für neues Spiel der Tales-of-Kenzera-Macher gefunden

Im Oktober letzten Jahres gab Surgent Studios („Tales of Kenzera: Zau“) bekannt, dass es mit „Project Uso“ an einem neuen Spiel arbeitet. Laut dem Studio-Gründer Abubakar Salim vereint das Werk Rollenspiel- und Beat-em-up-Mechaniken in einem eindringlichen, düsteren Ambiente. Allerdings werkelt Surgent Studios offenbar noch an einem weiteren Spiel.

Kürzlich teilte Surgent Studios nämlich mit, es habe in dem „Palworld“-Entwickler Pocketpair einen Verleger für sein neues Spiel gefunden. Dieses stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit „Tales of Kenzera“ oder „Project Uso“. Für Pocketpair wird es das erste Videospiel sein, bei dem der japanische Entwickler ausschließlich als Publisher fungiert.

Nächster Surgent-Studios-Titel ist ein Horrorspiel

Der Name des in der Entwicklung befindlichen Spiels blieb in der Mitteilung von Surgent Studios unerwähnt. Bekannt ist hingegen, dass es sich bei dem Titel um ein Horrorspiel handelt, das dieses Jahr erscheinen soll. Abubakar Salim sagte hierzu:

„Wir haben ein Muster in der Unterhaltungsindustrie bemerkt, und Pocketpair hat uns die Möglichkeit gegeben, ein Horrorspiel darüber zu machen. Es wird kurz und seltsam sein, und wir glauben, dass die Spieler interessiert daran sein werden, was wir zu sagen haben. Wir befinden uns weiterhin in intensiven Gesprächen über weitere Projekte im Tales-of-Kenzera-Universum, aber dies wird ein eigenständiges Werk sein – eine Art Wegmarke zwischen dem, was wir bisher gemacht haben, und dem, wohin wir gehen.“

John Buckley, der Leiter des neuen Pocketpair Publishing, fügte hinzu:

„Da die Spieleindustrie immer weiter wächst, haben es immer mehr Spiele schwer, finanziert oder genehmigt zu werden. Wir finden das wirklich schade, denn es gibt so viele unglaubliche Entwickler und Ideen, die nur ein wenig Unterstützung brauchen, um zu großartigen Spielen zu werden.“

„Tales of Kenzera: Zau“ erschien im April 2024 unter dem Label „EA Originals“ und erhielt von der Fachpresse größtenteils positive Bewertungen, aus denen sich ein Metascore von 76 Punkten ergab. Die Nutzerpunktzahl fällt mit 4,5 von 10 möglichen Punkten deutlich schlechter aus; das Spiel wird unter anderem als „generisches Metroidvania“ und „die schlechteste Version von Prince of Persia“ kritisiert.

Weitere Meldungen zu Palworld, Tales of Kenzera: Zau.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren