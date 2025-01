Xbox Developer Direct 2025: Inkl. Ankündigungen für die PS5? Show hier im Livestream verfolgen

Genau wie in den Vorjahren läutet Microsoft das neue Gaming-Jahr auch 2025 mit einer Xbox Developer Direct ein. Dieses Mal liegt der Fokus sowohl auf hauseigenen Xbox-Titeln als auch ausgewählten Spielen von Drittherstellern.

Wenig überraschend: Interessierte Spieler erhalten natürlich die Möglichkeit, die Xbox Developer Direct 2025 in Form eines Streams mitzuverfolgen. Los geht es am Donnerstagabend um 19 Uhr unserer Zeit. Solltet ihr verhindert sein, ist dies natürlich kein Problem. Da das Video online bleibt, könnt ihr es einfach zu einem späteren Zeitpunkt anschauen.

Den offiziellen Livestream haben wir nachfolgend für euch eingebunden. Doch auf welche Titel dürfen wir uns freuen? Den Großteil der Präsentationen bestätigte Microsoft im Zuge der offiziellen Ankündigung der Xbox Developer Direct 2025.

Ein düsterer Shooter und ein vielversprechendes RPG

Trotz des zu erwartenden Fokus auf die Xbox-Plattformen hat das Event auch für PS5-Spieler etwas zu bieten. Zu den präsentierten Titeln gehört id Softwares Shooter „Doom: The Dark Ages“. Bereits im letzten Jahr bestätigte Microsoft, dass das neue Abenteuer des Doom-Slayers für die PS5 erscheint.

Selbiges gilt für das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ aus dem Hause Sandfall Interactive, das ebenfalls für die PS5 veröffentlicht und in der aktuellen Xbox Developer Direct vorgestellt wird.

Der dritte Titel, den Microsoft in der offiziellen Ankündigung bestätigte, ist „South of Midnight“. Das Action-Adventure befindet sich bei den Entwicklern von Compulsion Games in Arbeit. Das im kanadischen Montreal ansässige Studio machte in den letzten Jahren vor allem mit „We Happy Few“ auf sich aufmerksam.

Ergänzend zu diesen drei Titeln stellte uns Microsoft eine überraschende Ankündigung in Aussicht.

Warten gleich mehrere Überraschungen?

Unbestätigten Berichten zufolge könnte hinter der überraschenden Ankündigung ein neuer Ableger oder Reboot von „Ecco the Dolphin“ stecken. Darauf deutete zumindest die Tatsache hin, dass Sega im Dezember den japanischen Markenschutz an „Ecco the Dolphin“ erneuerte. Möglicherweise wird es nicht bei einer Überraschung bleiben.

Laut dem Windows Central-Journalisten und in Xbox-Fragen meist gut informierten Insider Jez Corden plant Microsoft sogar mehrere Überraschungen. Warten wir es ab.

