Horizon Forbidden West: Naht die PSN-Pflicht auf dem PC? Sony schließt zahlreiche Länder aus

In den vergangenen Monaten begann Sony Interactive Entertainment damit, auch Singleplayer-Titel auf dem PC zum Launch mit einer PSN-Pflicht zu versehen.

Zuletzt traf es beispielsweise die Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ und „The Last of Us: Part 2“. Diese lassen sich ohne einen gültigen PlayStation Network-Account auch auf Steam und im Epic Games Store nicht spielen. Für das im März 2024 für den PC veröffentlichte „Horizon: Forbidden West“ galt das Ganze bislang nicht.

Allem Anschein nach könnte sich Sony Interactive Entertainment jedoch dazu entschieden haben, „Horizon: Forbidden West“ auf dem PC nachträglich mit einer PSN-Pflicht zu versehen.

Auf dem PC bald mit PSN-Pflicht?

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns ein in dieser Woche veröffentlichtes Update zur PC-Version von „Horizon: Forbidden West“. Mit dem besagten Update wurde das zweite große Abenteuer von Aloy mit einem Region-Lock versehen, der genau die Länder ausschließt, in denen das PlayStation Network nicht zur Verfügung steht.

Dies legt den Gedankengang nahe, dass auf Steam und im Epic Games Store in der Tat eine PSN-Pflicht für „Horizon: Forbidden West“ vorbereitet wird. Eine offizielle Bestätigung dieser Maßnahme steht aber noch aus.

Da das Action-Rollenspiel seit mehr als zehn Monaten für den PC erhältlich ist, geht Sony Interactive Entertainment offenbar davon aus, dass sich ein Aufschrei wie bei „Helldivers 2“ im letzten Jahr nicht wiederholen wird.

Wir erinnern uns. Die Ankündigung, den Coop-Shooter nachträglich mit einer PSN-Pflicht zu versehen, führte zu reichlich Kritik und einem Review-Bombing auf Steam. Nur wenige Tage später rückte Sony Interactive Entertainment zumindest bei „Helldivers 2“ von diesem Schritt ab.

Die Community übt Kritik

Auch wenn eine Welle des Protests wie bei „Helldivers 2“ ausbleiben dürfte, kommt Sony Interactive Entertainment in diesen Tagen nicht ohne Kritik davon. Beispielsweise kritisieren die Spieler, dass aufgrund der PSN-Pflicht knapp 170 Länder ausgeschlossen werden.

Da es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, haben Spieler in den betroffenen Ländern keine Möglichkeit, die PC-Umsetzungen der PlayStation-Titel zu spielen.

Gleichzeitig werfen die Nutzer Sony Interactive Entertainment vor, die Nutzerzahlen des PlayStation Networks über das Interesse der Spieler zu stellen. Auch zeige das Unternehmen laut der Community keine Interesse daran, für die Länder, in denen das PSN nicht verfügbar ist, eine alternative Lösung zu finden.

„Horizon: Forbidden West“ ist für die PS4, die PS5 und den PC erhältlich.

