Horizon Forbidden West: In einem Punkt wurden Shuhei Yoshidas Erwartungen nicht erfüllt

Im März 2017 erschien mit „Horizon Zero Dawn“ eines der erfolgreichsten PS4-Spiele aller Zeiten. Dementsprechend lieferte Entwickler Guerrilla Games mit „Horizon Forbidden West“ einen Nachfolger, der knapp fünf Jahre später für die PS4 und PS5 veröffentlicht wurde.

Doch wenn es nach Shuhei Yoshida, dem ehemaligen Präsidenten der SIE Worldwide Studios geht, konnte „Horizon Forbidden West“ seine persönlichen Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllen – zumindest nicht in einer ganz bestimmten Hinsicht.

Verkaufszahlen von Forbidden West überraschten Yoshida

Wie Yoshida, der zu Beginn der Woche nach 31 Jahren seinen letzten Arbeitstag in der PlayStation-Abteilung bei Sony hatte, nun in der aktuellen Ausgabe des Kinda Funny Gamescast verraten hat, ging er davon aus, dass sich „Horizon Forbidden West“ deutlich besser verkaufen würde. „Das Spiel, das mich in Bezug auf die Anzahl der verkauften Einheiten ein wenig überrascht hat, war das zweite Horizon-Spiel“, so Yoshida.

So konnte sich „Horizon Forbidden West“ nicht einmal halb so gut verkaufen, wie noch sein Vorgänger. Seit seinem Release wurden von „Horizon Zero Dawn“ weltweit mehr als 24,3 Millionen Exemplare verkauft, während „Horizon Forbidden West“ bis April 2024 auf lediglich 8,4 Millionen Einheiten kam.

In der Regel erzielen Fortsetzungen häufig bessere Verkaufszahlen, da es sich bereits um eine bekannte Marke handelt und auch eine entsprechend große Fangemeinde vorhanden ist. So hatte auch Yoshida erwartet, dass sich „Horizon Forbidden West“ besser verkaufen würde: „Ich liebe Horizon und das Spiel hat sich gut verkauft, und ich hatte gehofft, dass die Fortsetzung sich noch besser verkaufen würde. Das Spiel war größer und einfach großartig.“

Wie geht es mit Horizon weiter?

Nachdem mit „Burning Shores“ im April 2023 eine Erweiterung für „Horizon Forbidden West“ veröffentlicht wurde, folgte im Oktober des letzten Jahres eine Remaster-Version von „Horizon Zero Dawn“ für die PS5. Außerdem erschien 2024 auch eine Klötzchen-Variante der bekannten „Horizon“-Welt in Form von „LEGO Horizon Adventures“, welches auch für Nintendos Switch erhältlich ist.

Ob Entwickler Guerrilla Games bereits an einem dritten „Horizon“-Spiel arbeitet, ist offiziell noch nicht bekannt. Fest steht bislang nur, dass man gemeinsam mit Sony ein Multiplayer-Spin-Off plant, dass womöglich einen Live-Service-Ansatz verfolgen wird. Dabei haben die Unternehmen offenbar große Ambition für „Horizon Online“. Auf der CES 2025 in Las Vegas wurde Anfang des Monats zudem eine Kino-Verfilmung von „Horizon Zero Dawn“ angekündigt.

