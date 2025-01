Horizon Online: Guerrilla Games setzt sich für Multiplayer-Spin-Off große Ziele – Live-Service-Hit im Anmarsch?

Guerrilla Games arbeitet derzeit an einem Multiplayer-Spin-Off zur „Horizon“-Reihe, für das sich die Entwickler offenbar große Ziele gesetzt haben. So lässt sich einer aktuellen Stellenausschreibung entnehmen, dass man mit mehr als einer Million Spieler rechnet.

Obwohl „Concord“ sich für Sony zu einem regelrechten Desaster entwickelte, plant das japanische Unternehmen auch weiterhin im Bereich der Live-Service-Spiele aktiv zu bleiben. Möglicherweise könnte der nächste Live-Service-Hit von Entwickler Guerrilla Games kommen, die bereits seit geraumer Zeit an einem Multiplayer-Spin-Off zur „Horizon“-Reihe werkeln.

Und offenbar hat sich das niederländische Studio für ihr „Horizon Online“ große Ziele gesetzt. Das lässt nun zumindest eine entsprechende Stellenausschreibung vermuten, in dem die Entwickler angeben, dass sie offenbar mit einer hohen Anzahl von Spielern rechnen.

Guerrilla plant für Multiplayer-Horizon mit mehr als 1 Million Spieler

So sind die Entwickler von „Horizon Zero Dawn“ und „Horizon Forbidden West“ aktuell auf der Suche nach einem Senior Platform Engineer, der im besten Fall über eine „nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Multiservice-Systemen mit über 1 Million Benutzern weltweit über mehrere öffentliche Cloud-Anbieter“ verfügt. Demnach rechnet Guerrilla wohl mit einer großen Anzahl von Spielern, die sich auf die Online-Abenteuer in der „Horizon“-Welt begeben werden.

Wie die Kollegen von Gamerant, die auch auf das Jobangebot von Guerrilla Games aufmerksam geworden sind, vermuten, könnte es sich aber auch um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. So möchten die Entwickler höchstwahrscheinlich einfach nur sicherstellen, dass zum Start des Multiplayer-Spin-Offs von „Horizon“ alles reibungslos funktioniert. Zuletzt hatte schließlich auch die Server von „Helldivers 2“ aufgrund des überraschenden Spieleransturms zu kämpfen.

Was ist zum Mutiplayer-Spin-Off von Horizon bekannt?

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen kaum Details zum Multiplayer-Projekt der „Horizon“-Entwickler vor. Fest steht, dass sich das Spin-Off bereits mehrere Jahre in der Entwicklung befindet, nachdem erstmals im Jahr 2022 entsprechende Hinweise aufgetaucht waren. Mitte 2023 folgte dann eine offizielle Bestätigung seitens Guerrilla Games, dass man auch an einem Multiplayer-Spiel im „Horizon“-Universum arbeiten würde.

Im Sommer des letzten Jahres äußerte sich auch der für gewöhnlich gut informierte Journalist Jason Schreier zu „Horizon Online“ und berichtete, dass es unter anderem komplett neue Maschinenarten geben wird. Außerdem soll ein verbessertes Verhalten der Gegner das kooperative Gameplay zwischen den Spielern fördern. Obendrein sollen auch trotz des Multiplayer-Aspektes der gewohnt cineastische Qualitätsstandard und fesselnde Story-Inhalte geboten werden.

Möglicherweise könnten Sony und Guerrilla Games im Laufe dieses Jahres neue Informationen zu „Horizon Online“ bekannt geben – eventuell startet das Projekt auch in eine Early-Access-Phase. So waren die Entwickler erst im November 2024 auf der Suche nach einem Mitarbeiter, der ab der ersten Jahreshälfte 2025 dafür sorgen soll, dass das Spiel für den Start vorbereitet sei.

