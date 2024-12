PS5: Trotz Concord-Desaster will Sony weiterhin auf Live-Service-Spiele setzen

Obwohl sich „Concord“ zu einer wahren Katastrophe für Sony entwickelte, möchte man auch in Zukunft weiter auf Live-Service-Spiele setzen. Das hat PlayStation-Chef Hermen Hulst nun in einem aktuellen Interview verraten.

Live-Service-Spiele spalten bekanntlich die Gemüter der Spielerschaft, doch Sony plant auch in Zukunft auf entsprechende Titel zu setzen und sich weiterhin auf dessen Entwicklung zu konzentrieren. Daran hat auch das „Concord“-Desaster nichts geändert, obwohl die Server des Spiels nach nicht einmal zwei Wochen wieder abgeschaltet wurden.

Entsprechende Äußerungen hat nun Hermen Hulst, seines Zeichens Co-CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem aktuellen Interview mit der japanischen Famitsu (via MP1st) von sich gegeben.

Spieler können weitere Live-Service-Titel von Sony erwarten

So wurde Hulst im Gespräch gefragt, ob der Misserfolg von „Concord“ womöglich ein strategisches Umdenken bei Sony hervorgerufen hat. Darauf antwortete der PlayStation-Chef: „Das Spielegeschäft verändert sich ständig aufgrund verschiedener Faktoren, darunter technologischer Fortschritt, neue Genres und Spielweisen. Eines bleibt jedoch konstant: der Wunsch der Menschen nach großartigen Unterhaltungserlebnissen, und die Aufmerksamkeit für Spiele wächst weiter. Dies hat jedoch auch zu Konkurrenz geführt, und wie viele Unternehmen in der Branche mussten wir Änderungen an unserem Geschäft vornehmen, um eine nachhaltigere Betriebsbasis zu schaffen.“

Demnach können die Spieler auch in Zukunft mit Live-Service-Spielen von Sony rechnen. Doch auch geschichtsgetriebene Einzelspieler-Erfahrungen stehen nach wie vor im Fokus. „Wir werden uns in Zukunft weiterhin auf die Entwicklung von Live-Service-Titeln und den Story-basierten Einzelspieler-Titeln konzentrieren, die unsere Spieler wollen“, so Hulst.

Als positives Beispiel für erfolgreiche Live-Service-Titel führte er zudem „Helldivers 2“ an. Er erklärt: „Wir lernen viel, während wir die Fähigkeit entwickeln, qualitativ hochwertige Live-Service-Titel innerhalb von SIE zu entwickeln. Helldivers 2 zog durch kontinuierliche Inhaltsbereitstellung viele Spieler an und erzielte Ergebnisse, die das Potenzial von Live-Service-Titeln untermauern.“

Mehrere Live-Service-Spiele in Entwicklung

Abgesehen vom „Concord“-Flop gab es aber auch in jüngster Zeit viele Beispiele für erfolgreiche Live-Service-Spiele. Allen voran das im November veröffentlichte „Marvel Rivals“ von NetEase Games, welches bereits mehr als 20 Millionen Spieler anlocken konnte. Kein Wunder also, dass auch Sony ein Stück vom Live-Service-Kuchen abhaben möchte.

Gerüchten zufolge könnten unter anderem die Bend Studios, die sich zuletzt für „Days Gone“ verantwortlich zeichneten, für Sony an einer neuen IP mit Live-Service-Multiplayer arbeiten. Entsprechende Hinweise gaben neben diversen Stellenausschreibungen zuletzt auch mehrere Bilder, die im Netz kursierten und einen frühen Blick auf das Projekt gewährten.

Und dann wäre da noch „Marathon“, welches aktuell bei „Destiny“-Entwickler Bungie entsteht, nachdem das Studio von Sony akquiriert wurde. Obwohl bislang noch nicht viele Details zum Spiel vorliegen und mit einem Release möglicherweise erst 2026 zu rechnen ist, sind es doch die Shooter- und Multiplayer-Experten von Bungie, denen es zuzutrauen ist, einen echten Live-Service-Hit für Sony abzuliefern.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren