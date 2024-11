PS5: Live-Service und Singleplayer – Sony kommentiert künftige Strategie

Sony hat die mittelfristige Gaming-Strategie umrissen. Nach einem Jahr mit gemischten Ergebnissen im Live-Service-Segment zeigt sich das Unternehmen entschlossen, das Angebot an Einzelspieler-Titeln und Live-Service-Spielen auf ausgewogene Weise weiterzuentwickeln.

Angesichts der Herausforderungen im Bereich der Live-Service-Spiele betonte Sony den Wert einer sicheren Strategie, möchte aber auch den Wachstumsmarkt nicht aus den Augen verlieren.

Sony setzt auf bewährte Einzelspieler-IPs und Live-Service-Strategien

“Wir beabsichtigen, während der aktuellen mittelfristigen Planungsphase ein optimales Titelportfolio aufzubauen, das Einzelspielerspiele, die unsere Stärke sind und bei denen aufgrund unseres bewährten geistigen Eigentums eine höhere Vorhersagbarkeit besteht, dass sie zu Hits werden, mit Live-Service-Spielen kombiniert, die nach oben streben, doch bei denen während der Veröffentlichung ein gewisses Risiko eingegangen wird“, heißt es im jüngsten Unternehmensbericht.

Das ist ein ziemlich verschachtelter Satz, aber heruntergebrochen sieht die Strategie folgendermaßen aus: Sony sieht in den großen PlayStation-IPs wie “God of War”, “The Last of Us” und Co. eine sichere Wette, während Live-Service-Spiele ein höheres Wachstum versprechen, aber auch größere Risiken mit sich bringen. Eine Kombination beider Kategorien soll gleichermaßen Stabilität und Wachstumschancen ermöglichen.

Tatsächlich war das Live-Service-Jahr für Sony Interactive Entertainment von unterschiedlichen Erfahrungen geprägt. Während “Helldivers 2” in den ersten Monaten erhebliche Erfolge verbuchen konnte und allein auf Steam noch immer Peaks zwischen 40.000 und 50.000 gleichzeitigen Spielern erreicht, legte “Concord” zum Start eine kolossale Bruchlandung hin. Sony nahm den Shooter aus dem Verkauf und erstattete die Kaufbeträge.

Das Unternehmen hinter der PS5 möchte letztlich die mit „Helldivers“ und „Concord“ gewonnenen Erkenntnisse im gesamten Unternehmen weitergeben und sich mittelfristig auf einen Mix aus Einzelspieler- und Live-Service-Spielen konzentrieren.

Das PlayStation-Geschäft brummt trotz sinkender Konsolenverkäufe

Insgesamt lief es für Sony in diesem Jahr ordentlich: Der Umsatz mit Spielen (First-Party und Third-Party) stieg erheblich. Auch der Umsatz der Abteilung „Game and Network Services“ konnte deutlich zulegen, während die Hardware-Umsätze sanken.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf allen Plattformen stieg im September um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die gesamte Spielzeit nahm um 14 Prozent zu.

Die Meldung zum Geschäftsbericht umfasst ebenfals Angaben zu den PS5-Verkäufen:

Wie geht es in der Gaming-Sparte von Sony weiter? Während zu den großen Singleplayer-Blockbustern der kommenden Jahre, darunter “God of War” und “Wolverine”, nicht viel Offizielles bekannt ist, stehen mit “Marathon” und “Fairgames” weitere Live-Service-Spiele auf dem Plan.

Im Mai gab Sony eine Übersicht über die Studios heraus und ordnete sie in Singleplayer, Multi-Genre und Live-Service ein. Firewalk, der Entwickler hinter “Concord, ist noch mit aufgeführt, wurde mittlerweile aber geschlossen.

Weitere Meldungen zu PS5, Sony Interactive Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren