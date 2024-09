Nach Concord-Stopp: Wie steht es um Fairgame$?

“Concord” ist vorläufig Geschichte: Nach acht Jahren Entwicklungszeit ziehen Sony Interactive Entertainment und Firewalk zwei Wochen nach dem Launch die Notbremse. Die Server gehen vom Netz und Käufer bekommen ihr Geld zurück.

Der Helden-Shooter ist ein Teil von Sonys Live-Service-Strategie, die mit “Helldivers 2” überraschend gut aufzugehen schien. Weitere Spiele sollen folgen, darunter das bei Haven produzierte “Fairgame$”. Bahnt sich hinter dem von Jade Raymond geleiteten AAA-Titel der nächste Fehlschlag an?

Entwickler von Fairgame$ sind guter Dinge

Während die Informationen zu “Fairgame$” spärlich gesät sind, berichtet Christopher Dring von GamesIndustry.biz im neusten GI-Microcast von der Stimmung bei Haven Studios. Diese Ausgabe wurde vor der gestrigen Ankündigung zur Einstellung von “Concord” aufgezeichnet.

Im Gegensatz zur düsteren Einschätzung in Bezug auf “Concord”, das ebenfalls im Microcast thematisiert wird, erklärte Dring, dass er ziemlich viel Positives über Havens Spiel gehört habe.

„Ich habe viel Gutes über das Spiel von Jade Raymond gehört. Ist es Fairgame$? Ich habe gute Dinge darüber gehört. Ich kenne also ein paar Leute, die dem Trailer etwas skeptisch gegenüberstehen, aber ich habe gehört, dass intern sehr positiv darüber gesprochen wird“, so Dring.

„Concord“ und „Fairgame$“ waren ein Thema im neusten Microcast von Gamesindustry. Aufgezeichnet wurde er vor der gestrigen Ankündigung, dass „Concord“ vom Netz geht.

Hier ist anzumerken, dass Firewalk vor den Betatests und der Veröffentlichung von “Concord” ebenso optimistisch gewesen sein dürfte, zumal das von Arrowhead entwickelte “Helldivers 2” unter Beweis stellen konnte, dass neue Live-Service-Games trotz des überfüllten Marktes durchaus eine Chance haben.

“Helldivers” war jedoch schon vor dem Launch des abgewandelten Sequels ein bekannter Name. Was “Fairgames$” und Haven Studios in erster Linie zu bieten haben, ist in dieser Hinsicht vor allem der Name Jade Raymond. Sie half einst beim Aufbau von Ubisoft Toronto und Motive Studio und wirkte als Produzentin maßgeblich an der Entwicklung von “Assassin’s Creed” und “Watch Dogs” mit, bevor sie Ubisoft verließ.

Für das erste Projekt des neuen Studios gibt es große Pläne. Haven Studios betont kürzlich: „Unsere erste neue IP für PlayStation ist auf dem besten Weg, ein AAA-Multiplayer-Erlebnis mit einer Vision für eine systemische und sich entwickelnde Welt zu liefern.“ Das Spiel werde besonderen Wert auf Freiheit, Nervenkitzel und Spielspaß legen und soll die Spieler über Jahre hinweg unterhalten.

Die komplette Meldung zu dieser Aussage lest ihr hier:

Auch die Beatles hatten Fehlschläge

Wann “Fairgame$” auf den Markt kommen soll, ist offen. Nach dem neusten Fehlschlag hinter der Live-Service-Strategie bleibt abzuwarten, wie Sony Interactive Entertainment reagieren wird.

Das gilt auch für “Marathon”, das beim 3,6 Milliarden US-Dollar teuren Entwicklungsstudio Bungie entsteht und zuletzt aufgrund interner Untersuchungen in die Schlagzeilen geriet.

Randy Pitchford verglich eine recht ähnliche Situation kürzlich mit den Songs der Beatles. “Ich wünschte, alles könnte ein Hit werden, aber so funktioniert es nicht. Der größte Musik-Act aller Zeiten, die Beatles, hatten eine Hitquote von 25 Prozent.”

Er sei sich sicher, dass jedes Lied, das die britische Kombo rund um John Lennon und Co. aufgenommen hatte, mit “Liebe und Hingabe zur Kunst und dem Glauben an die Qualität” erschaffen wurde. Pitchford bezog sich mit dieser Aussage auf den “Borderlands”-Film, der im Gegensatz zu “Concord” auch bei den Kritikern komplett durchfiel.

Weitere Meldungen zu Fairgame$.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren