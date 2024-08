Borderlands: Nach dem Flop an den Kinokassen – Fokus verlagert sich auf die Streamingdienste

An den Kinokassen entwickelte sich der "Borderlands"-Film zu einem kommerziellen Misserfolg. Eine Entwicklung, aus der Lionsgate nun erste Konsequenzen zog. In den USA wird die Verfilmung des Loot-Shooters schon diese Woche den Weg auf die Streamingportale finden.

Anfang des Monats startete die Verfilmung des Loot-Shooters „Borderlands“ in den US-amerikanischen Kinos. Nach den katastrophalen Reviews im Vorfeld der Premiere, ließen auch die zu erwartenden Zahlen nicht lange auf sich warten.

Berichten zufolge lag das Einspielergebnis von „Borderlands“ in den USA am ersten Wochenende bei gerade einmal 8,8 Millionen US-Dollar. „Borderlands schnitt an den Kinokassen im Ausland mit 7,7 Millionen Dollar sogar noch schlechter ab, was die weltweiten Gesamteinnahmen auf peinliche 16,5 Millionen Dollar bringt“, hieß es zum Kinostart von „Borderlands“ weiter.

Aktuellen Meldungen zufolge zogen die Verantwortlichen von Lionsgate aus diesem Flop erste Konsequenzen und entschieden sich dazu, den Fokus auf die Streamingdienste zu verlagern, mit denen weitere Umsätze generiert werden sollen. Angesichts des geschätzten Budgets von 115 Millionen US-Dollar und Marketing-Kosten in Höhe von etwa 30 Millionen US-Dollar eine nachvollziehbare Entscheidung.

Verfilmung startet in den USA schon diese Woche auf Amazon Prime Video und Co

Mit diesem Schritt zog Lionsgate den Start auf den diversen Streamingplattformen in den USA vor. Demnach wird „Borderlands“ in den USA bereits am morgigen Donnerstagabend, den 29. August 2024 ab 21 Uhr US-Zeit (Freitag um 6 Uhr Morgens MESZ) auf Diensten wie Amazon Prime Video, Apple TV and Google Play zur Verfügung stehen.

Interessierte Zuschauer beziehungsweise Kunden, die den „Borderlands“-Film erwerben möchten, werden mit 24,99 US-Dollar zur Kasse gebeten. Zudem ist es möglich, die Verfilmung des Loot-Shooters über einen Zeitraum von 19,99 US-Dollar auszuleihen. Zu beachten ist, dass die Ankündigung von Lionsgate lediglich für den US-Markt gilt.

In Deutschland erfolgt der Start auf den Streamingdiensten laut Amazon am 21. November 2024 um 0 Uhr unserer Zeit.

Misserfolg des Films soll keinen Einfluss auf die Serie haben

Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Reviews meldete sich mit Strauß Zelnick der CEO von Take-Two Interactive zu Wort. Zum einen bat Zelnick die Community darum, der Verfilmung von „Borderlands“ trotz der enttäuschenden Kritiken eine Chance zu geben.

Gleichzeitig wies der CEO darauf hin, dass der finanzielle Misserfolg des Films keinen Einfluss auf die Zukunft der „Borderlands“-Reihe nehmen wird.

„Mal sehen, was das Publikum dazu sagt. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Nein, die Performance des Films hätte weder auf die eine noch auf die andere Weise finanzielle Auswirkungen auf uns oder das Franchise“, so Zelnick weiter.

In der letzten Woche durfte sich die Anhängerschaft endlich über die offizielle Ankündigung von „Borderlands 4“ freuen. Der neueste Ableger der Loot-Shooter-Serie erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir uns auf eine noch größere Gefahr als Handsome Jack einstellen dürfen, wurden bislang jedoch keine konkreten Details genannt.

