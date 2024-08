Borderlands: Abgetrennte Gliedmaßen und Köpfe – Verfilmung sollte viel brutaler ausfallen

Der kürzlich gestartete “Borderlands"-Film stieß sowohl bei Fans als auch Kritikern auf wenig Begeisterung. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass dem PG-13-Film die blutigen und gewalttätigen Elemente fehlen, die in den Spielen mit M-Rating präsent sind. Tatsächlich hätte es ganz anders kommen können.

“Borderlands” hat die US-amerikanischen Kinos erreicht. Während das Publikum in Deutschland noch warten muss, verdeutlichen die ersten Rezensionen, dass die Verfilmung nicht als Highlight in die Geschichte der auf Videospielen basierenden Adaptionen eingehen wird. Der Rotten-Tomatoes-Score lag zeitweise bei 0 Prozent.

Im Zuge der Premiere wurden weitere Hintergrundinformationen zu “Borderlands” enthüllt. In einem Interview mit Screen Rant betonte etwa Jimmy O’Dee, der Stuntkoordinator hinter der Produktion, dass der Film viel blutiger hätte ausfallen können und auch so gedreht wurde.

Wegfliegende Köpfe und abgetrennte Füße

Jimmy O’Dee erzählte: „Wir haben damals einen Film mit einer R-Bewertung gedreht. Wir wussten immer, dass wir auf eine Altersfreigabe von entweder 15 oder R abzielen würden. In Großbritannien ist es eine 15er-Bewertung, für ein etwas reiferes Publikum. Also haben wir Köpfe weggeblasen. Wir haben Füße abgehackt. Wir haben all das gemacht.“

Die Tatsache, dass die Dreharbeiten vor fast drei Jahren abgeschlossen wurden, verdeutlicht noch einmal, wie viel Zeit und Arbeit in den Nachbearbeitungsprozess flossen. O’Dee dazu: „Ich schätze, in der Postproduktion passiert viel. Sie sehen, wohin es gehen wird und welchen Markt sie anpeilen.“

Aber die Grundidee und das Briefing zu „Borderlands“ hätten gelautet: “Zerstörung, Köpfe abschneiden, Füße abschneiden. Geht zum Äußersten und wir regeln es in der Postproduktion.” Das sei die Art der Vorgehensweise gewesen.

So war die Zusammenarbeit mit Eli Roth

Ein weiteres interessantes Detail aus dem Interview ist die Zusammenarbeit mit dem berühmten Horror-Regisseur Eli Roth.

„Und natürlich liebt Eli Horror. Er liebt Horror. Es war lustig, er war bei der zweiten Einheit, kam herüber und sagte: Äh… schneid einfach die Knöchel ab. Ja, hol das Messer und schneid die Knöchel ab, und wir lassen diese Stummel zurück.“

Manchmal sei es für Roth gar nicht blutig genug gewesen und er war bei solchen Sachen “voll dabei”, erinnert sich der Stuntkoordinator. „Es war großartig, mit ihm zu arbeiten. Es war so eine lustige Zeit mit ihm“, so O’Dee weiter.

Während der Postproduktion von „Borderlands“ blieb allerdings wenig vom Gewaltgrad übrig. Mit einer PG-13-Einstufung sollte ein größeres Publikum angesprochen werden, was eine Reduzierung der dargestellten Gewalt notwendig machte. Die Videospiele bekamen hingegen ein „M“ (ESRB) für Spieler ab 17 Jahren.

Die amerikanischen Alterseinstufungen der Motion Picture Association für Filme:

G (General Audiences): Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Für alle Altersgruppen geeignet. PG (Parental Guidance Suggested): Einige Inhalte könnten für Kinder ungeeignet sein. Eltern werden angehalten, den Film zuerst anzusehen. PG-13 (Parents Strongly Cautioned): Einige Materialien könnten für Kinder unter 13 Jahren ungeeignet sein. Starke elterliche Vorsicht wird empfohlen. R (Restricted): Zuschauer unter 17 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Enthält Inhalte, die für jüngere Zuschauer nicht geeignet sind. NC-17 (Adults only): Keine Zuschauer unter 17 Jahren zugelassen. Enthält ausschließlich für Erwachsene bestimmtes Material.

Hierzulande müssen sich Fans der “Borderlands”-Reihe noch eineinhalb Wochen gedulden. Am 22. August 2024 geht es in Deutschland in den Kinos los. Ebenfalls lässt sich die später erscheinende Version auf DVD und Blu-ray vorbestellen.

