Marvel Rivals: Spielerzahlen erreichen nächsten Meilenstein

Während andere Free2Play-Spiele kein einfaches Dasein fristen oder sogar nach kurzer Zeit bereits wieder eingestellt werden, schwimmt „Marvel Rivals“ weiterhin auf der Welle des Erfolgs. So scheint das Interesse der Spieler an dem jüngst veröffentlichten Helden-Shooter auch weiterhin ungebrochen zu sein. Nachdem man bereits 72 Stunden nach dem Release mehr als zehn Millionen aktive Spieler verzeichnen konnte, wurde nun der nächste Meilenstein erreicht.

Marvel Rivals mit mehr als 20 Millionen Spieler

Wie Entwickler NetEase Games jetzt nämlich über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, stürzen sich mittlerweile über 20 Millionen Spieler in die Helden-Schlachten von „Marvel Rivals“. Dementsprechend dankbar zeigen sich die Macher auch in ihrer Nachricht:

Um den Erfolg entsprechend zu feiern, können sich außerdem alle Spieler von „Marvel Rivals“ über ein kleines Extra in Form eines Sprays freuen. Um das Goodie in Anspruch zu nehmen, muss auch nicht viel getan werden: Die Spieler müssen sich lediglich in der Zeit vom 20. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025 in den Free2Play-Titel einloggen.

Winter-Event startet in Kürze

Um die 20 Millionen Spieler von „Marvel Rivals“ auch zukünftig bei Laune zu halten, werden die Entwickler den Titel stets um frische Inhalte erweitern. Den Anfang macht das Event „The Winter Celebration“, welches bereits am 20. Dezember starten wird und die Spieler in eine festliche Weihnachtsstimmung versetzen soll.

Neben der winterlichen Atmosphäre beschert das Update unter anderem auch einen zeitlich begrenzten Spielmodus. In „Jeff’s Winter Splash Festival“ werden Teams aus jeweils vier Spielern ganz im Stile von Nintendos „Splatoon“-Reihe versuchen, die Karte zu bemalen und dadurch Punkte zu sammeln. Welches Team am Ende der Runde die größte Fläche markiert hat, heimst den Sieg ein.

Erhältlich ist „Marvel Rivals“ seit dem 5. Dezember 2024 und kann seit dem kostenlos für die PlayStation 5, die Xbox Series S/X und den PC heruntergeladen werden. Aktuell befindet sich der Helden-Shooter noch in der Pre-Season, doch schon im Januar 2025 soll die erste Saison an den Start gehen. Dann dürfen sich die Spieler von „Marvel Rivals“ über frischen Nachschub in Form von neuen Helden, Maps und Skins freuen.

