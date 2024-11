Light of Mechanimal: Dreister Horizon-Klon? Tencent-Tochter überrascht mit Survival-MMO

Light of Mechanimal:

Mit "Light of Motiram" kündigte die Tencent-Tochter Polaris Quest in dieser Woche einen Survival-Titel in einer offenen Welt an. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt jedoch der Look des Spiels, der sich mehr als offensichtlich an der "Horizon"-Reihe orientiert.

Zusammen mit dem Tochterunternehmen Polaris Quest kündigte der chinesische Publisher Tencent in dieser Woche die laufenden Arbeiten an „Light of Motiram“ an.

Spielerisch haben wir es bei „Light of Motiram“ mit einem MMO-Survival-Titel in einer offenen Welt zu tun, den Tencent bislang nur für den PC ankündigte. Zum Setting führen die Entwickler aus: „Die Erde und die menschliche Zivilisation, wie wir sie einmal kannten, sind verschwunden. Riesige mechanische Bestien streifen frei durch die ungezähmte Wildnis, während die Menschheit nach dem Anbruch einer neuen primitiven Ära darum kämpft, die Welt wieder aufzubauen.“

Na, erinnert euch diese Beschreibung an etwas? Wie der erste Trailer zu „Light of Motiram“ verdeutlicht, sind das Setting und die Handlung nicht die einzigen Bereiche, in denen sich Polaris Quest mehr als offensichtlich bei der erfolgreichen „Horizon“-Reihe bedient.

Mehr als ein dreister Horizon-Klon?

Auch der allgemeine Look des Spiels und das Design der teilweise gigantischen Maschinen, die in der Welt von „Light of Motiram“ auf euch lauern, könnten glatt aus einem „Horizon“-Titel stammen. Selbiges gilt für einen Teil der Völker oder die Animationen beim Reiten einer Maschine.

Dass wir es hier nicht mit zufälligen Gemeinsamkeiten zu tun haben, verdeutlicht ein Direktvergleich, den ihr bei den Kollegen von Eurogamer findet. Dieser macht deutlich, dass die Designs mancher Maschinen oder Charaktere quasi 1:1 übernommen wurden. Wenn man von unterschiedlichen Farben oder minimalen Abweichungen einmal absieht.

Aber macht euch anhand des offiziellen Enthüllungs-Trailers doch einfach selbst ein Bild.

Zur spielerischen Umsetzung ergänzte Polaris Quest: „In dieser mechanischen Wildnis, in der die Zivilisation eine ferne Erinnerung ist, werden urzeitliche Kulturen, extreme Wetterbedingungen und lauernde Mechanimals eure Überlebensfähigkeiten ständig auf die Probe stellen. Nutzt alles um euch herum geschickt, um am Leben zu bleiben und euch furchterregenden Bossen zu stellen.“

„Jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn ihr die Herausforderungen des Überlebens meistert, könnt ihr euch in diesem unerbittlichen Land einen Platz erobern.“

Basenbau und „epische Bosskämpfe“

Während ihr die Welt von „Light of Motiram“ erkundet, errichtet ihr laut Entwicklerangaben eine Basis, die ihr kontinuierlich weiterentwickeln könnt. Des Weiteren stellt Polaris Quest den Spielern „fordernde und epische Bosskämpfe“ gegen die unterschiedlichen Maschinen in Aussicht.

Für die meiste Aufmerksamkeit sorgen aktuell aber wenig überraschend die mehr als offensichtlichen Gemeinsamkeiten zu „Horizon“, die viele Spieler kritisch sehen. So befürchtet ein Teil der Spieler, dass sich „Light of Motiram“ negativ auf das „Horizon“-MMO auswirken könnte, das sich unbestätigten Berichten zufolge in Arbeit befindet.

Vor allem dann, wenn „Light of Motiram“ früher erscheinen und spielerisch überzeugen sollte.

Weitere Meldungen zu Horizon, Light of Mechanimal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren