Horizon: MMO auf Basis der erfolgreichen Marke in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge könnte das südkoreanische Entwicklerstudios NCsoft an einem MMO auf Basis der "Horizon"-Marke arbeiten. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt jedoch abzuwarten, ob auch die PlayStation-Konsolen mit dem Online-Titel versorgt werden.

Wird an einem MMO zu "Horizon" gearbeitet?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass an einem bisher unangekündigten Multiplayer-Projekt zu „Horizon“ gearbeitet werden könnte.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell die südkoreanische Publikation MTN, die in Erfahrung gebracht haben möchte, dass an einem MMO auf Basis der „Horizon“-Marke gearbeitet wird. Weiter berichtet MTN, dass das südkoreanische und auf Online-Rollenspiele spezialisierte Studio NCsoft („Lineage“, „Guild Wars“) für die Entwicklung des „Horizon“-MMOs verantwortlich ist.

Aktuell soll sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden, wofür laut MTN auch die Tatsache spreche, dass die Verantwortlichen von NCsoft noch damit beschäftigt sind, passendes Personal anzuheuern.

Stellenausschreibungen deuten auf einen Mobile-Titel hin

Weitere Details zum Spiel an sich oder den versorgten Plattformen nannte MTN zwar nicht, deuten wir die aktuellen Hinweise jedoch richtig, dann bleibt vorerst abzuwarten, ob es der Titel auch auf die Konsolen schaffen wird. Interessant sind in diesem Zusammenhang aktuelle Stellenausschreibung der „Horizon“-Schöpfer von Guerrilla Games. Für die Niederlassung im niederländischen Amsterdam wird nämlich nicht nur ein Übersetzer gesucht, der ein koreanisches Projekt übersetzen soll.

Darüber hinaus werden von Guerrilla Games Produzenten für ein unangekündigtes Mobile-Projekt angeheuert, was darauf hindeuten könnte, dass sich hinter dem vermeintlichen „Horizon“-MMO in der Tat ein Mobile-Titel versteckt. Da der Fokus von NCsoft in der Vergangenheit auf dem PC lag, wären Umsetzungen für den PC und die PlayStation-Konsolen aber ebenfalls denkbar.

Vorerst bleiben uns ohnehin nicht mehr als Spekulationen, da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Guerrilla Games oder NCsoft zu den Gerüchten um das „Horizon“-MMO äußern wollten. Sollte sich daran etwas ändern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

