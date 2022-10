Horizon Forbidden West x ASOS: Limitierte Modekollektion verfügbar

Fans von "Horizon Forbidden West" können sich jetzt entsprechend einkleiden. Im Online-Shop ASOS ist nämlich eine Kollektion verfügbar, die den Look des postapokalyptischen Action-Rollenspiels einfängt.

ASOS bietet eine exklusive "Horizon"-Kollektion an. (Bildquelle: PlayStation Blog)

Neue Kleidung benötigt? Sony PlayStation und ASOS haben kürzlich eine limitierte Kollektion herausgebracht, die das Design von „Horizon Forbidden West“ widerspiegelt. Enthalten sind 20 Modelle, worunter sich T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen und Hemden befinden.

Die angebotenen Modelle

Außerdem werden mehrere Unisex-Sets angeboten. Hier sehen wir die Farben grün, grau und braun in verschiedenen Varianten sowie zwei All-Over-Prints.

Es handelt sich um Straßenkleidung, mit der verschiedene Modestile abgedeckt werden sollen. Im Gegensatz zu Aloys Outfits soll sie nicht euer Überleben sichern, sondern lediglich bequem sein und zu eurem persönlichen Kleidungsstil passen.

Guerrilla Games hat diese Kollektion unter der Merchandise-Marke „Horizon Raw Materials“ veröffentlicht. Bestellungen sind in Europa seit Montag möglich. In den Vereinigten Staaten ist es erst Anfang 2023 so weit.

Auf neue Gaming-Inhalte können sich „Horizon“-Fans wohl ebenfalls freuen: Motion-Capture-Aufnahmen von zwei beteiligten Schauspielern deuteten auf eine Erweiterung für den im Februar veröffentlichten Titel hin. Zudem scheint sich seit längerer Zeit ein Multiplayer-Spiel in Entwicklung zu befinden. Zuletzt war dann von einer Neuauflage des ersten Teils die Rede. Bisher hat Sony beziehungsweise Guerrilla Games jedoch nichts davon offiziell angekündigt.

