Horizon Online: Launch eingegrenzt? Es gibt einen Hinweis

Nach “Horizon Zero Dawn” und “Horizon Forbidden West” warten viele Fans der postapokalyptischen Welt auf eine Multiplayer-Erweiterung des Franchise. Während Guerrilla Games den Fokus weiter auf diese Welt legt, ist bislang nur wenig über “Horizon Online” bekannt.

Dennoch gibt es neue Hinweise, die auf einen potenziellen Veröffentlichungszeitraum hindeuten könnten.

Neuer Mitarbeiter soll den reibungslosen Launch vorbereiten

Erste Gerüchte über ein Multiplayer-Spiel in der “Horizon”-Welt tauchten bereits 2022 auf, wobei viele Fans auf einen Multiplayer-Live-Service-Titel spekulierten. Im Laufe der Zeit verdichteten sich die Hinweise, dass es sich beim nächsten Spiel um “Horizon Online” handeln könnte und nicht, wie von einigen gehofft, um einen dritten Teil der Hauptserie.

Mitte 2023 erfolgte die Bestätigung, ohne dass viel über das Projekt verraten wurde. In verschiedenen Berichten war unter anderem von einem einzigartigen kooperativen Gameplay und neuen Maschinenarten die Rede, die speziell für Multiplayer-Szenarien konzipiert sind. Doch wann geht das Online-Projekt an den Start?

Ein Hinweis auf einen möglichen Launch-Zeitraum kam kürzlich durch eine Stellenanzeige bei Guerrilla Games in den Umlauf. In dieser Anzeige wird ein “Release QA Intern” gesucht, der für die Qualitätskontrolle eines Online-Projekts zuständig sein soll.

Besonders interessant: Der zukünftige Mitarbeiter soll ab der ersten Jahreshälfte 2025 verfügbar sein, um sicherzustellen, dass das Spiel für den Start vorbereitet wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass “Horizon Online” möglicherweise vor Ende 2025 in einer Early-Access-Phase oder als fertiges Produkt erscheinen wird.

Die Stellenanzeige lässt vermuten, dass die Qualitätskontrolle und letzte Tests für “Horizon Online” auf Hochtouren laufen, berichtet Insider Gaming. Solche QA-Phasen sind in der Regel der letzte Schritt vor der Veröffentlichung und gelten als ein starkes Indiz dafür, dass die Markteinführung bevorstehen könnte.

Langjährige Entwicklung

Laut internen Berichten soll “Horizon Online” bereits seit mehr als sechs Jahren in der Entwicklung sein. Damit reiht sich das Projekt in die großen, langfristigen Produktionen von Guerrilla Games ein.

Im Gegensatz zu den bisherigen Singleplayer-Titeln soll das neue Spiel ein intensives, kooperatives Spielerlebnis bieten. Es wird zudem erwartet, dass “Horizon Online” mit einem modifizierten Grafikstil auf den Markt kommt. Anfang des Jahres deuteten Leaks von Konzeptzeichnungen auf eine Art „Fortnite“-Look hin, der aber nicht final bestätigt ist.

Weitere Meldungen zum Thema:

Völlig ohne “Horizon” müssen Fans auch in nächster Zeit nicht auskommen. So können sie sich allein oder mit dem Rest der Familie durch „Lego Horizon Adventures“ arbeiten. Es erschien am heutigen Donnerstag. Die ersten Test-Wertungen werden in der hier verlinkten Meldung thematisiert.

Weitere Meldungen zu Horizon, Horizon Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren