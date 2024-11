LEGO Horizon Adventures: Die Reviews sind da – Testwertungen zeichnen ein gemischtes Bild

Am Donnerstag erscheint das von Guerrilla Games und Studio Gobo entwickelte „LEGO Horizon Adventures“. Passend zum nahenden Release erreichten uns heute die Reviews der internationalen Spielepresse.

Diese machen leider deutlich, dass „LEGO Horizon Adventures“ den Erwartungen nicht ganz gerecht wird. Nach rund 45 Wertungen zum Zeitpunkt dieser Meldung reicht es auf Metacritic lediglich für eine Durchschnittswertung von 70 Punkten. Kommen wir zunächst zu den positiven Eigenschaften. So haben wir es bei „LEGO Horizon Adventures“ nicht nur mit dem grafisch bislang besten LEGO-Titel überhaupt zu tun.

Auch der Humor der LEGO-Titel sowie der Charme der „Horizon“-Reihe werden nahezu perfekt eingefangen.

Zudem loben die Tester die teilweise strategischen Bosskämpfe und die Möglichkeit, Aloys Fähigkeiten individuell weiterzuentwickeln. Leider ist dies nur selten vonnöten, da „LEGO Horizon Adventures“ unter dem Strich viel zu einfach ausfällt, um in irgendeiner Form von einer spielerischen Herausforderung zu sprechen.

Zu den weiteren Kritikpunkten gehören die fehlende spielerische Abwechslung, die simple und unspektakuläre Geschichte sowie der zu geringe Umfang.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Redakteure von Gamingtrend waren begeistert und vergaben eine Wertung von 90 Punkten. Das Fazit: „LEGO Horizon Adventures bietet eine spielerische Neuerzählung von Horizon Zero Dawn und vereint die ikonische Geschichte von Aloy mit dem typischen Charme, Humor und Stil von LEGO. Dieses isometrische Action-Adventure-Spiel vereinfacht die intensive Handlung des Originals und konzentriert sich auf Umweltthemen und die Beziehungen der Charaktere, um ein leicht zugängliches, unterhaltsames Erlebnis für Fans jeden Alters zu bieten.“

Wccftech vergab 6.5 Punkte und begründete die Wertung wie folgt: „Lego Horizon Adventures übernimmt vieles von dem, was die vorherigen Horizon-Spiele so gut gemacht hat: üppige Grafik, sympathische Charaktere und eine Vielzahl an Robo-Dinos, die es zu besiegen gilt. Leider hat nicht alles die Blockifizierung unbeschadet überstanden.“

„Die Story ist zu stark vereinfacht, das Kern-Gameplay manchmal unbefriedigend, das Level-Design wirkt eintönig, und insgesamt fehlt es an Inhalten. Das Ergebnis ist ein Lego-Spiel, dem ein paar Steine zum vollen Bauwerk fehlen.“

Das Review von PlayStation Lifestyle mit einer Wertung von 6/10 Punkten fiel wenig positiver aus. Der zuständige Redakteur in seinem Fazit: „Auch wenn ein Teil meiner Enttäuschung sicher darauf zurückzuführen ist, dass das Spiel auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist, liegt die bittere Wahrheit doch woanders. Lego Horizon Adventures ist ein halbwegs passables Spiel.“

„Aber am Ende des Tages ist es weder ein gutes Horizon-Spiel noch ein gutes Lego-Spiel. Irgendwie schafft es das Spiel, weniger zu sein als die Summe seiner Teile.“

„LEGO Horizon Adventures“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 14. November 2024 für den PC, die PS5 und die Switch.

