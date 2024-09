Horizon Online: Viele Leute arbeiten daran – Live-Service-Initiative „war kein Witz“

Nach einer Reihe von nahenden Veröffentlichungen wie „Horizon Zero Dawn Remastered“ und „LEGO Horizon Adventures“ richten sich viele Augen auf Guerrilla Games’ Pläne für die Zukunft. Allerdings scheint es, dass das nächste Einzelspieler-Abenteuer in diesem Universum noch in weiter Ferne liegt. Vielmehr steht „Horizon Online“ in den Startlöchern.

Trotz des Debakels hinter “Concord” und der Einstellung von “The Last of Us Online” scheint Sony Interactive Entertainment weiterhin an der Live-Service-Strategie festzuhalten. Davon berichtet ein in der Regel gut informierter Journalist.

Viele Mitarbeiter an Horizon Online beteiligt

Laut Bloombergs Jason Schreier wird bei Guerrilla Games verstärkt an „Horizon Online“ gearbeitet. Hierbei handelt es sich um ein Multiplayer-Koop-Spiel, das dem Vernehmen nach bereits 2018 in die Produktion ging.

Doch wie steht es um das nächste Singlelayer-Spiel? „Das kann noch eine Weile auf sich warten lassen“, meinte Schreier in einem Stream, als er auf den kommenden dritten Einzelspieler-Titel der Reihe angesprochen wurde. Auch wenn viele Fans auf eine Fortsetzung des klassischen Abenteuers hoffen, scheint das Multiplayer-Projekt vorerst Priorität zu haben.

„Horizon Online“ scheint mittlerweile im Mittelpunkt von Sonys Live-Service-Initiative zu stehen, die in den vergangenen Jahren stark forciert wurde. „Die Live-Service-Initiative von PlayStation war kein Witz“, betonte Schreier. Allerdings wurden einige der Pläne wieder verworfen.

Nach dem Scheitern anderer Projekte wie „The Last of Us Online“ und „Concord“ bleibt „Horizon Online“ eines der wenigen noch laufenden Live-Service-Entwicklungen, an denen Sony festhält. Viele Mitarbeiter von Guerrilla Games seien aktuell in die Entwicklung des Multiplayer-Titels eingebunden. „Also ja, da gibt es viele Fragen, aber viele Leute arbeiten an diesem Online-Projekt“, berichtet der Journalist.

Was ist, wenn die Leute kein Interesse haben?

Das „Horizon“-Franchise schlägt mit dem Mehrspieler-Titel eine neue Richtung ein und ergänzt die klassischen Einzelspieler-Erfahrungen. „Horizon Online“ wird eine gänzlich neue Charakterriege sowie einen „stilisierten Look“ bieten. Dies wurde von Guerrilla Games offiziell bestätigt, wenngleich frühere Leaks bei einigen Fans zunächst für Skepsis sorgten.

Ob „Horizon Online“ den Erwartungen gerecht wird, bleibt abzuwarten. Besonders nachdem der Netflix-Deal für eine TV-Adaption aufgrund interner Probleme ins Stocken geraten war, lastet ein gewisser Druck auf dem Multiplayer-Projekt.

Guerrilla Games befinde sich in einer „interessanten Lage“, da sich Schreier nicht sicher sei, ob „es viele Leute wollen“. Und deshalb würden sie „dieses Remaster und dann das LEGO-Spiel“ herausbringen. Ebenso stellte sich der Journalist die Frage, was passiert, wenn es allgemein „kein großes Interesse mehr an Horizon gibt“.

Letztlich scheinen Sony und Guerrilla Games weiterhin große Hoffnungen in den Multiplayer-Titel zu legen. Die Unternehmen verfolgen damit anscheinend weiter eine Strategie in Richtung Live-Service, das als eine der Säulen für PlayStations Zukunft geplant ist oder war. Zumindest mit „Helldivers 2“ zahlten sich die Bestrebungen aus.

Der Veröffentlichungszeitraum für „Horizon Online“ steht weiterhin aus. Fans können sich jedoch auf „Horizon Zero Dawn Remastered“, das am 31. Oktober erscheint, und „LEGO Horizon Adventures“, das ab dem 14. November erhältlich ist, einstellen.

