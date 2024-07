Horizon: Netflix-Serie gestoppt? Vorwürfe gegen Showrunner Steve Blackman

Zahlreiche PlayStation-Marken gelangen auf die große Leinwand oder als TV-Serie bei Streaminganbietern wie HBO. Populäre Beispiele sind “Uncharted” und “The Last of Us”. Doch auch “Horizon” sollte in Zusammenarbeit mit Netflix als Serie umgesetzt werden. Hier ist die Zukunft mittlerweile ungewiss.

Quellen sprechen von einem toxischen Verhalten

Berichten zufolge wird die Netflix- Serie zu „Horizon“ vorerst nicht mehr fortgesetzt, nachdem es zu einer Reihe von Anschuldigungen gegen den Showrunner Steve Blackman gekommen war. Mehrere anonyme Quellen, die mit ihm an der Serie “The Umbrella Academy” gearbeitet hatten, sprachen von einem toxischen Verhalten.

Daraufhin wurden Projekte, an denen Blackman beteiligt ist, auf Eis gelegt. “Rolling Stone hat erfahren, dass zwei Projekte des Umbrella-Academy-Showrunners Steve Blackman, die bei Netflix in der Entwicklung waren, eine Horizon Zero Dawn-Serie und eine Originalserie namens Orbital, nicht mehr vorangetrieben werden”, so die Journalistin Cheyenne Roundtree.

Blackman hingegen vertritt eine andere Sicht und lässt mitteilen: „Diese Anschuldigungen einer Handvoll verärgerter Mitarbeiter sind völlig falsch und ungeheuerlich und spiegeln in keiner Weise das kooperative, respektvolle und erfolgreiche Arbeitsumfeld wider, das Herr Blackman gepflegt hat“, so ein Sprecher in einer Erklärung gegenüber der LA Times.

Die einzige begründete Anschuldigung basiere auf unangemessenen Textnachrichten zwischen Blackman und einem älteren Kollegen, den er seit Jahren als engen Freund betrachte. Die vierte und letzte Staffel von “The Umbrella Academy” erscheint am 8. August 2024, sodass abzuwarten bleibt, wie sich der Fall entwickelt und wie Netflix darauf reagieren wird.

Wird die Produktion fortgesetzt?

Schon 2022 sickerte der geplante Name für die Serienumsetzung durch. Sie sollte offenbar “Horizon 2074” heißen. Casting-Neuigkeiten und weitere Details zur Produktion blieben weitgehend ein Geheimnis. Aber recht früh war bekannt, dass der Showrunner Steve Blackman das Projekt leiten wird.

Auch zum Plot gab es rudimentäre Informationen: Die Erzählung sollte zu einer Zeit beginnen, in der die Menschheit im Niedergang ist und Gefahr läuft, den Kampf gegen die Maschinen zu verlieren. Unklar blieb, in welchem Ausmaß die Ereignisse der Videospiele „Horizon: Zero Dawn“ (2017) und „Horizon: Forbidden West“ (2022) berücksichtigt oder aufgegriffen werden sollten.

Es klingt wahrscheinlich, dass Sony die Produktion der TV-Serie mit Aloy in einer der Hauptrollen mit einem neuen Partner fortsetzen wird, vor allem aufgrund des Erfolgs anderer Realverfilmungen in letzter Zeit. “The Last of Us” zum Beispiel konnte Preise ansammeln und Rekorde brechen. Eine Fortsetzung ist längst in Arbeit:

Auch mit dem “Horizon”-Franchise geht es definitiv weiter: Das Spin-off “Lego Horizon Adventures”, das auf den namensgebenden Klemmbausteinen basiert, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Dabei wird es nicht bleiben. Guerrilla Games, der Entwickler hinter “Horizon“, habe Sequel-Pläne für eine “sehr lange Zeit”.

