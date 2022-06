Horizon 2074: Name und erste Details zur Netflix-Serie durchgesickert

Bereits vor ein paar Monaten gaben Sony und Sony Interactive Entertainment bekannt, dass die hauseigenen Erfolgsmarken auf weitere Medien wie Filme oder Netflix-Serien ausgeweitet werden sollen.

Damals wurde zwar unter anderem eine Netflix-Serie zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel-Reihe „Horizon“ bestätigt, die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung lässt allerdings noch auf sich warten. Immerhin können wir euch heute sowohl den Namen als auch die ersten Details zur Netflix-Serie rund um die Abenteuer von Aloy liefern. Wie sich der offiziellen Website des „Directors Guild of Canada“ entnehmen lässt, trägt die Netflix-Adaption den Namen „Horizon 2074“.

Dreharbeiten finden in Kanada statt

Die Geschichte setzt demnach zu einer Zeit ein, in der sich die Menschheit im Niedergang befindet und den Kampf gegen die Maschinen zu verlieren droht. In wie weit die Geschehnisse der beiden Videospiele „Horizon: Zero Dawn“ (2017) beziehungsweise „Horizon: Forbidden West“ (2022) berücksichtigt beziehungsweise aufgegriffen werden, ist aktuell noch unklar.

Weiter geht aus dem Eintrag des „Directors Guild of Canada“ hervor, dass die Dreharbeiten von „Horizon 2074“ im kanadischen Toronto stattfinden. Hier dürften vor allem steuerliche Erleichterungen und die staatlichen Förderungen eine Rolle gespielt haben. Abschließend wurde über das „Directors Guild of Canada“ eine Liste der führenden Köpfe auf, die derzeit an „Horizon 2074“ arbeiten.

In dieser sind diverse bekannte Namen zu finden, die in der Vergangenheit an Projekten wie „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ oder „The Expanse“ gearbeitet haben.

Baric, Drazen, Location Manager

Bocknek, Adam (Bucky), 2nd Assistant Director

Boem, Jack. 1st Assistant Director

Brady, Michele, Art Director

Chavez, Kathleen Vernice, 1st Assistant Art Director

Corless, Grant, 1st Assistant Art Director

Gilmore, Greg, 1st Assistant Art Director

Howat, Dawn, Production Accountant

Hwang, In-won, 1st Assistant Accountant General

Jeffery, Ian, 1st Assistant Accountant

Kokkinakis, Michele, 1st Assistant Accountant

Liddell, Catherine, 1st Assistant Art Director

Melvin, Karen, Trainee Assistant Accountant

Morshedi, Elham, Trainee Asst Art Director

Olsen, Deborah, 1st Assistant Accountant

Pencharz, Jonathan, Assistant Production Manager

Pereira, Natasha, 1st Assistant Accountant

Persaud, Kevin, Location Scout

Sharp, B.E., Production Manager

Steel, Mark, Production Designer

Steen, Stefan, other

Tkachuk, Anastasiya, 2nd Assistant Art Director

Turner, Adrienne, 2nd Assistant Art Director

Wan, Cheryl, 1st Assistant Art Director

Wassell, Andrea

Wu, Kimberly, 3rd Assistant Accountant

Yeung, Natalie, 1st Assistant Art Director

Wann die Netflix-Serie zu „Horizon“ erscheinen wird, wurde bisher leider nicht verraten.

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6 — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022

