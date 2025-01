Horizon Zero Dawn: Verfilmung kommt – Ankündigung auf der CES 2025

Fans von „Horizon Zero Dawn“, dem 2017 von Guerrilla Games veröffentlichten Rollenspiel, können sich auf die große Leinwand freuen. Wie Sony bei der CES 2025 ankündigte, sei man in der frühen Entwicklungsphase für einen Kinofilm.

Darüber hinaus wurde über weitere Verfilmungen von beliebten IPs gesprochen. So plant Sony einen Film zu dem beliebten Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“. Dazu wurde mit „Ghost of Tsushima Legends“ eine Anime-Adaption des Actionspiels bestätigt.

Sony kündigt Verfilmungen offiziell an

Während der Tech-Messe CES 2025, die vom 7. Januar bis zum 11. Januar in Las Vegas stattfindet, kündigte auch Sony seine Neuerungen an. Während der Präsentation betrat Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, die Bühne und verkündete, dass die PlayStation Studios und Columbia Pictures gemeinsam an der Verfilmung von „Horizon Zero Dawn“ arbeiten würden.

„Columbia Pictures und PlayStation Productions befinden sich in der frühen Phase der Entwicklung einer Verfilmung des preisgekrönten Horizon Zero Dawn“, so Qizilbash. „Stellen Sie sich vor: Aloys beliebte Entstehungsgeschichte, in einer pulsierenden Zukunftswelt voller riesiger Maschinen, wird Ihnen hier zum ersten Mal auf der großen Leinwand präsentiert.“

Informationen zu der Handlung, den Verantwortlichen oder involvierten Schauspielern gab es noch nicht. Auch wurde noch kein Zeitraum für die Veröffentlichung des „Horizon Zero Dawn“-Films genannt.

Was ist mit der Netflix-Serie?

2022 wurde noch berichtet, dass unter dem Namen „Horizon 2074“ eine Netflix-Adaption des „Horizon“-Universums in Arbeit sei. Die Story der Show sollte in einer Zeit spielen, als die Menschheit den Kampf gegen die Maschinen zu verlieren droht. In wie weit die Geschehnisse von „Horizon: Zero Dawn“ (2017) und „Horizon: Forbidden West“ (2022) aufgegriffen werden, wurde nicht genannt.

Zuletzt soll die Show jedoch unter keinem guten Stern gestanden haben. So wurde berichtet, dass die Arbeiten an „Horizon 2074“ vorerst nicht mehr fortgeführt werden sollten. Wie es mit der Serie weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

