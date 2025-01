Nach 31 Jahren: Shuhei Yoshida verabschiedet sich von PlayStation

Shuhei Yoshida hat sich nach 31 Jahren von der Marke PlayStation verabschiedet. Bereits im November 2024 kündigte der langjährige Mitarbeiter, der seit Anbeginn der ersten PlayStation-Konsole stets ein fester Bestandteil von Sony war und in verschiedensten Positionen tätig gewesen ist, seinen Rücktritt an. Nun hatte der in der Community äußerst beliebte Yoshida seinen letzten Arbeitstag bei Sony.

Shuhei Yoshida verlässt Sony nach 31 Jahren

Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte Yoshida einen kurzen Blick auf die für ihn veranstaltete Abschiedsparty. So zeigt er sich auf einem Gruppenfoto mit zahlreichen anderen Mitarbeitern und posiert auch vor einer Torte, die sein Antlitz ziert. Unter seinem Beitrag finden sich bereits zahlreiche Glückwünsche, viel Lob für seine Arbeit und Danksagungen von anderen Vertretern der Branche und auch aus der Community.

At farewell party yesterday 😆 pic.twitter.com/hpiPWQIO1z — Shuhei Yoshida (@yosp) January 14, 2025

Yoshida, der zuletzt als Leiter für Sonys Indie-Entwickler-Initiative verantwortlich war, galt nicht nur als Pionier der PlayStation und erfolgreicher Geschäftsmann des Unternehmens, sondern auch selbst als leidenschaftlicher Gamer. Vor allem seine Nähe zur Community und seine Sympathien für die Spiele sorgten für seine große Beliebtheit.

Als er seinen Abschied im November 2024 ankündigte, betonte er nochmals, wie stolz er sei, ein Teil der PlayStation gewesen zu sein und versicherte den Spielern voller Optimismus: „Dem Unternehmen geht es großartig. Ich liebe die PS5 und die Spiele, die auf dieser Plattform erscheinen. PlayStation ist also in wirklich guten Händen.“

Yoshida bleibt der Branche erhalten

Wie die Zukunft für Shuhei Yoshida aussehen mag, gab er selbst noch nicht bekannt. Wie er verriet, sei es einfach an der Zeit gewesen, etwas Neues in Angriff zu nehmen. „Ich bin von Anfang an bei PlayStation und dies ist mein 31. Jahr bei PlayStation“, so Yoshida im November des letzten Jahres. „Und als ich 30 Jahre alt wurde, dachte ich, hmm, vielleicht ist es für mich an der Zeit, weiterzugehen.“

In jedem Fall möchte Yoshida laut eigenen Aussagen der Gaming-Branche auch in Zukunft erhalten bleiben. Möglicherweise steht nun der Start einer Karriere als Synchronsprecher bevor. Wie die Kollegen von IGN nämlich entdeckt haben, hat Yoshida jetzt seine erste Sprecherrolle in einem Videospiel bekommen und ist Teil der Besetzung von „Promise Mascot Agency“, dem neuen Spiel der Entwickler von „Paradise Killer“.

So oder so, werden wir Shuhei Yoshida wohl nochmals wiedersehen – wenn auch in anderer Rolle als zuvor. Bis dahin sagen auch wir von PLAY3.DE: Danke Yoshida-san, für die letzten 31 Jahre.

Weitere Meldungen zu PlayStation, Shuhei Yoshida, Sony Interactive Entertainment.

