Sony: Shuhei Yoshida verlässt PlayStation nach 30 Jahren

Shuhei Yoshida, der seit den frühen Tagen der PlayStation maßgeblich an der Entwicklung der Marke beteiligt war, hat seinen Abschied von Sony Interactive Entertainment (SIE) bekannt gegeben. Der langjährige Mitarbeiter, der aktuell die Indie-Entwickler-Initiative von SIE leitet, plant aber offenbar, in der Branche aktiv zu bleiben.

PlayStation ist in guten Händen

Yoshida begann 1993 als eines der ersten Teammitglieder bei PlayStation und unterstützte Ken Kutaragis Vision, die später als PlayStation weltweiten Erfolg feiern sollte.

„Ich war der erste Nicht-Techniker, der dem Team beitrat, als das Unternehmen, damals Sony Corporation, begann, die Markteinführung der PlayStation zu planen“, erklärte Yoshida. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte es, Entwickler und Publisher in Japan für das neue System zu gewinnen – eine Herausforderung in einer Zeit, in der viele die 3D-Grafiktechnologie skeptisch betrachteten.

Im Laufe seiner Karriere übernahm Yoshida zahlreiche Führungsrollen. Er war unter anderem von 2008 bis 2019 Präsident der SIE Worldwide Studios, bevor er seine derzeitige Position als Leiter der Indie-Initiative übernahm, die er als „Traumjob“ bezeichnete.

Der Zeitpunkt seines Abschieds sei bewusst gewählt, wie Yoshida erklärte: „Ich verlasse Sony Interactive Entertainment am 15. Januar 2025 … das ist, als würde ich den Starttermin eines neuen Spiels bekannt geben – etwas, das ich schon lange nicht mehr getan habe“

Er sei stolz darauf, Teil von PlayStation gewesen zu sein, und betonte: „Dem Unternehmen geht es großartig. Ich liebe die PS5 und die Spiele, die auf dieser Plattform erscheinen. PlayStation ist also in wirklich guten Händen.“

Yoshida blickt optimistisch auf die Zukunft der Marke. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der neuen Generation im Management: „Wir haben neue Führungskräfte, die ich respektiere und bewundere.“

Ein Moment in Yoshidas Karriere, der Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ein persönliches Highlight: Journey

Während seiner Tätigkeit erlebte Yoshida viele prägende Momente, doch ein Spiel sticht für ihn besonders hervor: „Journey“ von Thatgamecompany. Dieses Spiel, das über das PlayStation Network veröffentlicht wurde, gewann seinerzeit mehrere „Game of the Year“-Awards.

„Es setzte sich gegen all diese AAA-Titel durch, ich glaube, es war das erste Mal in der Branche“, erinnert er sich. Ein bemerkenswerter Moment sei dabei ein ganz besonderer Brief gewesen.

“Der Schöpfer Jenova Chen hielt auf dem Gipfel einen Vortrag und sprach über einen Brief, den er von einem Mädchen erhalten hatte, das seinen Vater verloren hatte und in dem sie an ihren Vater dachte und so in der Lage war, mit ihrem Leben weiterzumachen“, so Yoshida.

Das gesamte Publikum sei damals aufgestanden und der „ganze Raum war erfüllt von Freude und dem großartigen Gefühl, dass dieses kleine Spiel einen so großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben könnte“.

Yoshida ließ offen, was seine nächsten Schritte sein werden, deutete jedoch an, dass er weiterhin in der Gaming-Branche aktiv bleiben möchte. Fans reagierten auf sozialen Plattformen mit Dank und guten Wünschen für seine zukünftigen Projekte. An welche Momente in Yoshidas Karriere erinnert ihr euch?

