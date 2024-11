Path of Exile 2: Sonys Shuhei Yoshida gibt sich die Ehre – Gameplay zeigt den Coop und mehr

Path of Exile 2:

Vor wenigen Tagen räumten die Entwickler von Grinding Gear Games ein, dass der Early-Access-Start von "Path of Exile 2" etwas später als geplant erfolgen wird. Als kleines Trostpflaster wartet ein umfangreiches Gameplay-Video, in dem auch Sonys Indie-Boss Shuhei Yoshida mit von der Partie ist.

Mit „Path of Exile 2“ geht das beliebte Action-Rollenspiel in wenigen Wochen in seine nächste Runde. Ursprünglich war der Early-Access-Start auf allen Plattformen für den 15. November 2024 angesetzt.

Allerdings räumten die Verantwortlichen von Grinding Gear Games vor wenigen Tagen ein, dass das Studio noch etwas mehr Zeit benötigt, um einen fehlerfreien Early-Access-Launch zu gewährleisten. Als neuen Termin nannte das Studio den 6. Dezember 2024. Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellte Grinding Gear Games ein ausführliches Gameplay-Video zu „Path of Exile 2“ bereit.

Das Video wurde auf der Tokyo Game Show 2024 im September aufgezeichnet und liefert uns reichlich Eindrücke und Details. Mit von der Partie ist Sonys Shuhei Yoshida, der sich in den letzten Jahren immer wieder durch sein Interesse an Indie-Titeln auszeichnete und sich diverse Features von „Path of Exile 2“ vorstellen lässt.

Ein lokaler Coop und spielerische Neuerungen

Wie sich der mehr als 30 Minuten langen Präsentation entnehmen lässt, geht Grinding Gear Games im Vergleich mit dem ersten Teil spielerisch zum Teil neue Wege. Beispielsweise fällt das Anpassen und Einfügen von Support-Gems für Fertigkeiten in „Path of Exile 2“ deutlich unkomplizierter aus.

Auch im spielerischen Bereich setzten die Entwickler das Feedback der Community um. So ist es im Nachfolger endlich möglich, Ausweichmanöver abzubrechen.

Zu den weiteren Elementen, die in dem Video zu sehen sind, gehören Klassen wie der Mönch und ein Bosskampf. Und eine weitere Neuerung von „Path of Exile 2“ präsentiert uns Grinding Gear Games: Den lokalen Coop. Dieser ermöglicht es euch, das Action-Rollenspiel auch auf dem heimischen Sofa mit Freunden zu spielen.

Bereits in der Konsolen-Ankündigung von „Path of Exile 2“ wies das Studio darauf hin, dass es sich beim Couch-Coop um ein Feature handelt, das den Entwicklern besonders wichtig ist.

Was führte zur Verschiebung des Early-Access-Starts?

Laut Game Director Jonathan Rogers sah sich Grinding Gear Games kurz vor dem ursprünglich geplanten Start des Early-Access mit technischen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere die Tatsache, dass sämtliche Ingame-Käufe aus dem ersten Teil in „Path of Exile 2“ übertragen werden, setzte einiges an Tests und Arbeit voraus.

Um mögliche Fehler zum Launch zu vermeiden, entschied sich das Studio dazu, den Early-Access-Start kurzfristig auf Anfang Dezember zu verschieben.

„Um das zu erreichen, müssen wir die Kontosysteme nicht nur für PoE1 und PoE2, sondern auch für die Konsolenbereiche integrieren. Das bedeutet, dass wir viele Dinge ändern mussten. Wir mussten eine Reihe neuer Systeme erstellen und sicherstellen, dass alle alten Daten mit ihnen rückwärtskompatibel bleiben“, führte der Game Director aus.

„Path of Exile 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

