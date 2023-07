Path of Exile 2: Entwickler haben Mitleid mit Blizzard wegen Diablo 4

Bei der Veröffentlichung von „Diablo 3“ in 2012 fühlten sich einige Spieler wegen der bunten und poppigen Grafik vor den Kopf gestoßen. Da kam eine Alternative wie das 2013 erschienene „Path of Exile“, mit seinem düstern und dreckigen Stil, gerade recht.

Nun bereiten sich die Entwickler der Grinding Gear Games auf den Nachfolger „Path of Exile 2“ vor, der nun keine Erweiterung für den Erstling, sondern ein eigenständiges Spiel werden soll. In einem Interview sprachen die Entwickler kürzlich darüber, dass sie bei den Problemen von „Diablo 4“ mit Blizzard fühlen: „Das ist eine wirklich schwierige Situation.“

Die Entwickler würden es nur gut meinen, so Grinding Gear Games

Derzeit wird Blizzard von den Spielern für Update 1.1.0 und die erste Season von „Diablo 4“ kritisiert. Das Studio hält regelmäßig einen „Campfire Chat“ ab, einen Livestream, in dem die Entwickler über kommende Patches und Inhalte sprechen. In einem dieser Campfire Chats hatte Blizzard kürzlich angegeben, einige der am häufigsten kritisierten Änderungen wieder zurücknehmen zu wollen. Außerdem wolle man „nie wieder einen Patch wie Update 1.1.0 machen“, so das Unternehmen.

In einem Gespräch mit den Kollegen von IGN äußerten sich nun auch einige Entwickler des „PoE“-Studios Grinding Gear Games zu den Problemen von „Diablo 4“. „Der Lernprozess für ein Live-Spiel mit Seasons ist ein harter“, so der Director Jonathan Rogers. „Wir haben unsere Lektionen darüber gelernt. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das ansehe, kann ich nur denken: Man, ist das hart. Es ist eine wirklich schwierige Situation. Ich fühle mich sehr schlecht für die Entwickler, weil ich sicher bin, dass sie es gut meinen.“

Auf die Frage, was „Path of Exile 2“ von „Diablo 4“ unterscheidet, erklärte Rogers, dass Blizzards Titel einen Weg einschlagen würde, den er als „MMO-Pfad“ bezeichnet. „PoE 2“ ginge hingegen mehr in Richtung Action. „Sie haben sicherlich viel mehr Cooldown-Rotationen und ein offeneres Weltdesign und solche Dinge. Wir hingegen gehen mehr in die Richtung von Elden Ring. Es ist viel mehr auf Action ausgerichtet, aber mit einer Art Hardcore-Anteil.“

Quelle: IGN

