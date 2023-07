Path of Exile 2: Das Action-Rollenspiel erscheint keineswegs in diesem Jahr

Das Action-Rollenspiel "Path of Exile 2" wird noch länger auf sich warten lassen. In diesem Jahr sollten die Spieler keinesfalls mit einer Veröffentlichung rechnen.

Während „Diablo 4“ seit bald zwei Monaten auf den Konsolen und dem PC durch Dungeons führt, arbeitet Grinding Gear Games weiterhin mit Hochdruck an „Path of Exile 2“. Doch stellte sich nun heraus, dass das Action-Rollenspiel noch bedeutend länger auf sich warten lassen wird.

Entwickler waren naiv

Im Rahmen der ExileCon, die an diesem Wochenende in Neuseeland stattfindet, haben die Entwickler mitgeteilt, dass „Path of Exile 2“ in diesem Jahr in keinster Art und Weise erscheinen wird. Stattdessen plant man mit dem Start der geschlossenen Beta erst für den 7. Juni 2024.

Seit der ursprünglichen Ankündigung im Jahre 2019 bekamen wir nur wenig zum Spiel zu sehen. Es habe sich seitdem massiv verändert. Schließlich sollte es zunächst nur eine Erweiterung des ersten Teils werden und Inhalte mit diesem teilen. Doch werden wir fortan ein komplett separates Spiel erhalten, das parallel zum bisherigen Ableger existieren wird. Die beiden Spiele werden jedoch sowohl den In-Game-Shop als auch die kosmetischen Gegenstände miteinander teilen.

Doch warum wird „Path of Exile 2“ noch so lange auf sich warten lassen? Diesbezüglich sagte Game Director Jonathan Rogers gegenüber Eurogamer, dass man sehr naiv an die bisherige Zeitplanung herangegangen sei. „Das Maß an Qualität, dass wir hier abzuliefern versuchten, ist nur bedeutend höher als wir je zuvor gemacht haben“, sagte Rogers.

Man habe sich zuviel aufgehalst, da man zu keiner Idee Nein sagen konnte. Dadurch wurde das Spiel immer umfangreicher, sodass man es nicht mehr managen konnte. Jetzt zähmt man diese Bestie und bringt die Sachen unter Kontrolle. Deswegen ist sich Rogers sicher, dass man das neugesetzte Datum einhalten kann.

Dementsprechend kann man gespannt sein, ob Grinding Gear Games in dem nächsten Jahr die geschlossene Beta an den Start bringen kann. Wann daraufhin mit der tatsächlichen Veröffentlichung für die Konsolen und den PC zu rechnen sein könnte, wäre zu diesem Zeitpunkt nur reine Spekulation.

