Diablo 4: Blizzard will nie wieder einen Patch wie Update 1.1.0 machen

Nach dem Release von Update 1.1.0 übten die Spieler von „Diablo 4“ heftige Kritik. In einem Stream gelobten die Entwickler nun Besserung und versprachen, „nie wieder einen Patch wie diesen zu machen“.

Am Dienstag veröffentlichten die Entwickler von Blizzard Patch 1.1.0 für „Diablo 4“, der das Spiel auf die erste Saison vorbereiten sollte. Enthalten waren aber auch einige Änderungen, die für einen Aufschrei bei vielen Nutzern sorgten. Diese machten sich unter anderem auf Social Media Luft, was auch schnell bei Blizzard ankam.

Nur einen Tag nach dem verhängnisvollen Update wurde ein neuer Campfire Chat mit den Entwicklern angekündigt. In dem Stream wurde ein neuer Patch versprochen, der einige der von den Spielern verhassten Änderungen wieder rückgängig machen soll.

„Wir hören euch laut und deutlich“

Patch 1.1.1 soll in den nächsten zwei Wochen erscheinen und soll sich unter anderem um die Klassen Zauberer und Barbar kümmern, die mit Update 1.1.0 heftige Nerfs einstecken mussten. Bei dem Zauberer werden die Spieler mit einer Steigerung der Überlebensfähigkeit rechnen können, sagten die Entwickler in dem kürzlich abgehaltenen Stream. Wie bereits angekündigt, soll der kommende Patch auch die Monsterdichte in den Endgame-Aktivitäten erhöhen. Mit einem Hotfix hat Blizzard gestern bereits den Schwierigkeitsgrad von Nightmare Dungeons verringert.

„Es ist nicht das beste Spielerlebnis für die Spieler da draußen“, so der Global Community Development Director Adam Fletcher in dem Stream. „Wir haben nicht vor, jemals wieder einen Patch wie diesen zu machen. Wir hören euch laut und deutlich.“ Auch der Associate Game Director Joe Piepiora entschuldigte sich für das Update: „Wir wissen, dass es niemals eine gute Erfahrung ist, die Macht der Spieler zu reduzieren. Manchmal machen wir es einfach nicht ganz richtig.“

Eine weitere wichtige Änderung, die mit dem neuen Patch kommen soll, ist eine Anpassung des Erfahrungsgewinns von Level 50 bis 100. Einige Spieler haben kritisiert, dass es sich beim Leveln ab Stufe 70 so anfühlen würde, als würden sie gegen eine Wand stoßen. „Wir versuchen nicht, das Spiel zu verlangsamen“, betonte der Game Director Joe Shely. „Wir möchten, dass sich Level 100 wie eine Errungenschaft und nicht wie ein Job anfühlt“, fügte Piepiora hinzu.

