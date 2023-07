Diablo 4: Blizzard denkt über Party-Finder, Reinkarnationen und weitere Features nach

Im Interview mit IGN sprach Produzent Joe Piepiora über mögliche Features und Verbesserungen, mit denen "Diablo 4" in den kommenden Monaten versehen werden könnte. Laut Piepiora denkt das Entwicklerteam unter anderem über einen Party-Finder und eine Rückkehr der Reinkarnationen nach.

"Diablo 4" startete in dieser Woche in die erste Season.

Nachdem Blizzard Entertainment in dieser Woche versicherte, dass sich das Studio die Kritik am „Diablo 4“-Update auf die Version 1.1.0 zu Herzen nahm und entsprechend nachbessern möchte, sprach Produzent Joe Piepiora im Interview mit IGN über mögliche Verbesserungen und Features für die Zukunft.

Zum einen sollen die Rollen der Flucht überarbeitet werden, um Spielerinnen und Spielern bei einer schwankenden oder wegbrechenden Internetverbindung die Möglichkeit zu bieten, sich beziehungsweise ihren Charakter schnell in Sicherheit zu bringen.

„Wir sehen Spieler in solchen Situationen, wir versuchen, mit Verbindungsproblemen umzugehen, sobald wir sie finden, und versuchen, das Spielerlebnis für diese Spieler zu verbessern“, so der Producer.

Derzeit ist laut Piepiora geplant, den überarbeiteten Rollen der Flucht mit der dritten Season den Weg ins Spiel zu ebnen: „Das ist eine wirklich große Lösung, die wir online stellen werden. Es setzt eine ganze Menge Arbeit voraus, um es so zu machen, wie wir es benötigen. […] Im Moment planen wir es für Season 3.“

Kehren die Reinkarnationen zurück?

Ein weiteres Feature, über das die Entwickler von Blizzard Entertainment laut Piepiora nachdenken, sind die aus „Diablo 3“ bekannten Reinkarnationen, mit denen es möglich ist, Non-Season-Charakter unter bestimmten Umständen in Season-Charaktere zu verwandeln. Ob und wann die Reinkarnationen in „Diablo 4“ ihr Comeback feiern werden, ist laut dem Produzenten allerdings noch unklar.

Ebenfalls in Betracht gezogen wird ein Party-Finder, mit dem es möglich ist, im Spiel nach passenden Gruppenmitgliedern zu suchen. „Und ich denke, dass das Hinzufügen zusätzlicher Funktionen im Player-Finder-Stil – sei es die Anmeldung zu einer Gruppe, die Teilnahme an einer bestimmten Art von Inhalten oder das Eintreten in eine Warteschlange für etwas – hier definitiv eine Gelegenheit ist, die wir verfolgen können“, führte der Produzent hinter „Diablo 4“ aus.

Genau wie bei den Reinkarnationen bleibt allerdings auch bei dem Party-Finder abzuwarten, wann dieses Feature umgesetzt wird.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren