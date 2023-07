Diablo 4: Hype-Trailer stimmt auf die Inhalte der ersten Season ein

"Diablo 4" startete in dieser Woche in die erste Season.

In den vergangenen Tagen sorgten Blizzard Entertainment und das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ für reichlich Gesprächsstoff, da die Änderungen, die mit dem frisch veröffentlichten Update auf die Version 1.1.0 einhergingen, zahlreiche Spielerinnen und Spieler verärgerten.

Da ging der Start der ersten Season, die am gestrigen Donnerstag unter dem Namen „Saison der Boshaftigkeit“ veröffentlicht wurde, fast schon ein wenig unter. Den Start der ersten Season begingen die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment mit dem offiziellen Hype-Trailer, der uns einen Blick auf die gebotenen Inhalte der „Saison der Boshaftigkeit“ ermöglicht.

Zu diesen gehören ein neuer Welten-Boss, der obligatorische Battle-Pass oder die boshaften Herzen, mit denen neue Fertigkeiten den Weg ins Spiel finden.

Blizzard plant weitere Verbesserungen und Features

Nachdem die Kritik am Patch 1.1.0 in den letzten Tagen sogar zu einem Review-Bombing auf Metacritic führte, wiesen die Entwickler von Blizzard Entertainment in einem Statement darauf hin, dass sich das Studio das Feedback der Fans zu Herzen nehmen und auf Basis dessen nachbessern wird. Darüber hinaus stehen die Entwickler einem Diskurs mit der Community und möglichen Verbesserungsvorschlägen offen gegenüber.

Wie Produzent Joe Piepiora in einem aktuellen Interview anmerkte, sind zudem verschiedene neue Features geplant, die auf kurz oder lang Einzug in „Diablo 4“ halten könnten. In der dritten Season soll beispielsweise eine überarbeitete Version der Fluchtrollen geboten werden, die es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, ihren Charakter bei einer schwankenden oder gar wegbrechenden Internetverbindung schnell in Sicherheit zu bringen.

Weitere Features, über die nachgedacht wird, sind Gruppenfinder für ausgewählte Aktivitäten oder eine Rückkehr der aus „Diablo 3“ bekannten Reinkarnationen, mit denen Non-Season-Helden in Season-Charaktere umgewandelt werden können. Spruchreif sei bezüglich dieser beiden Funktionen allerdings noch nichts.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

