Path of Exile 2: Early-Access-Start verschoben und das ist der Grund – Neuer Termin steht

In dieser Woche meldeten sich die Entwickler von Grinding Gear Games mit schlechten Neuigkeiten für alle zu Wort, die bereits dem Early-Access-Start von "Path of Exile 2" entgegenfiebern. Dieser musste nämlich kurzfristig verschoben werden.

Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel „Path of Exile 2“ am 15. November 2024 auf allen Plattformen in den Early-Access starten. Wie die Entwickler von Grinding Gear Games in einem aktuellen Statement einräumten, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts.

Stattdessen sah sich das Studio dazu gezwungen, den Early-Access-Start um drei Wochen nach hinten zu schieben. Laut Jonathan Rogers, dem Game Director hinter „Path of Exile 2“, ist die Verschiebung auf eine Menge serverseitiger Infrastrukturarbeiten zurückzuführen, die länger dauerten als geplant.

Zu den von Grinding Gear Games formulieren Zielen gehörte die Möglichkeit, alle erworbenen Ingame-Inhalte aus dem ersten Teil in „Path of Exile 2“ übertragen zu können. Ein Vorhaben, das die Entwickler laut Rogers vor allerlei technische Herausforderungen stellte, die das Team zunächst meistern musste.

Game Director nennt Gründe der Verschiebung

„Was ist passiert? Es stellt sich heraus, dass nicht das Spiel selbst der Grund für die Verzögerung ist. Sondern eine Menge serverseitiger Infrastrukturarbeiten, die viel länger gedauert haben als erwartet. Eines der zentralen Versprechen, das wir gemacht haben, ist, dass all eure Mikrotransaktionen sowohl in PoE1 als auch in PoE2 funktionieren werden“, so Rogers weiter.

„Um das zu erreichen, müssen wir die Kontosysteme nicht nur für PoE1 und PoE2, sondern auch für die Konsolenbereiche integrieren. Das bedeutet, dass wir viele Dinge ändern mussten. Wir mussten eine Reihe neuer Systeme erstellen und sicherstellen, dass alle alten Daten mit ihnen rückwärtskompatibel bleiben“, führte der Game Director aus.

Laut Rogers wäre es durchaus möglich gewesen, den ursprünglich geplanten Early-Access-Termin einzuhalten. Allerdings wollte Grinding Gear Games auf Nummer sicher gehen, dass die Spieler zum Launch der Early-Access-Fassung nicht von technischen Problemen heimgesucht werden.

Game Director nimmt die Schuld auf sich

Abschließend suchte Rogerts die Schuld an der Verschiebung des Early-Access-Starts bei sich selbst und räumte ein, für die finalen technischen Tests schlichtweg nicht genug Zeit eingeplant zu haben. „Ich glaube tatsächlich, dass wir das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum möglicherweise hätten einhalten können“, führte Rogers abschließend aus.

„Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das ohne Fehler hätten tun können, und das sind die Arten von Fehlern, die wir einfach nicht zulassen können“, führte Rogers abschließend aus. „Mit diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben.“

„Das liegt ganz bei mir. Ich habe einfach nicht genug Zeit eingeplant, um sicherzustellen, dass wir es geschafft bekommen, und es tut mir wirklich leid. Das tut wirklich weh.“

Nach der Verschiebung erfolgt der Start des Early-Access von „Path of Exile 2“ nun am 6. Dezember 2024. In knapp vier Wochen möchte Grinding Gear Games einen Livestream abhalten, in dem das Studio ausführlich über die Features und Inhalte spricht, auf die wir uns in „Path of Exile 2“ freuen dürfen.

Auch die Endgame-Inhalte des Action-Rollenspiels wird Grinding Gear Games in dem Stream thematisieren.

