PlayStation-Vater: Kaum jemand glaubte an den Erfolg, auch bei Sony

Der ehemalige SCEI-Präsident Ken Kutaragi warf im Rahmen der TGS 2024 einen Blick in die Vergangenheit und erzählte, dass innerhalb des Unternehmens fast niemand an den Erfolg der PlayStation geglaubt hatte.

In einer Rede auf der Tokyo Game Show sprach Ken Kutaragi, der oft als „Vater der PlayStation“ bezeichnet wird, über die Herausforderungen, die er in den 90er Jahren bei der Entwicklung der ersten PlayStation-Konsole erleben musste.

Kutaragi erinnerte daran, dass sowohl innerhalb als auch außerhalb von Sony kaum jemand an den Erfolg der Konsole geglaubt hatte. Doch sein Ehrgeiz und seine Vision trieben ihn an, die Branche zu verändern.

Kutaragi zur ersten PlayStation: Sie waren nicht interessiert

Der Ingenieur, der auch für die PlayStation 2 und 3 verantwortlich war, blickte auf eine Zeit zurück, in der die Skepsis allgegenwärtig war. „Wir wollten die Leidenschaft teilen“, erklärte Kutaragi. „Wir wollten ihre Erwartungen hören und auch, was sie nicht erwarteten. Also wollten wir von ihnen hören.“

Er und sein Team suchten demnach das Feedback von Dutzenden oder gar Hunderten Entwicklern und Unternehmen, trafen dabei jedoch weitgehend auf Widerstand. „Sie sagten nur: Tu es nicht. Es gab mehrere Unternehmen. Und keines davon war erfolgreich. Ihr werdet scheitern. Das haben sie uns gesagt.“

„Es ist eine tolle Erinnerung. Sie waren nicht interessiert“, resümierte Kutaragi. Diese Ablehnung ließ ihn jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen. Mehrere Konsolengenerationen folgten und der Erfolg blieb keinesfalls aus:

Ken Kutaragi heuerte 1975 als Ingenieur bei Sony an und war unter anderem für die Entwicklung des Soundchips SPC700 verantwortlich, der in Nintendos Spielekonsole SNES zum Einsatz kam. Nachdem Pläne für eine weitere Zusammenarbeit gescheitert waren, entwickelte Sony basierend auf Kutaragis Arbeit die erste PlayStation.

Kutaragi wurde später zum Präsidenten und CEO von Sony Computer Entertainment (SCEI) ernannt und leitete die Entwicklung weiterer Konsolen. Der Ingenieur verließ Sony 2007, nachdem die PS3 einen sehr schwierigen Start hatte, blieb dem Unternehmen jedoch als Berater erhalten und war auch in verschiedenen anderen Technologieunternehmen tätig.

Die erste PlayStation feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum.

Limitierte PS5 30th Anniversary Edition angekündigt

Die am 3. Dezember 1994 zunächst in Japan erfolgte Markteinführung der ersten PlayStation nähert sich dem 30. Jahrestag, was Sony mit einer besonderen Modellreihe feiert, die unter anderem eine PS5 Pro umfasst.

Die PS5 Pro 30th Anniversary Edition, die für 1.099,99 Euro in den Vorverkauf ging, war innerhalb weniger Minuten – in einigen Regionen sogar innerhalb von Sekunden – ausverkauft. Nur 12.300 Exemplare möchte Sony auf den Markt bringen. Viele vorbestellte Exemplare landeten zwischenzeitlich für Tausende Euro auf Plattformen wie eBay.

Die Veröffentlichung der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 geplant. Die „30th Anniversary Collection“, die ebenfalls die PS5 Slim, PlayStation Portal und die DualSense-Controller umfasst, geht ab dem 21. November 2024 auf die große Reise zu den Käufern dieser Welt.

Nachfolgend weitere Aussage vom „Vater der PlayStation“:

