PlayStation 3: Sony gesteht sich Fehler bei der Konsole ein

Sony zählt zu den renommiertesten Konsolenherstellern der Welt. Das bewies das Unternehmen bereits früh mit dem gigantischen Erfolg der PlayStation 2. Sechs Jahre später sollte die PlayStation 3 diesen Erfolg sogar noch toppen, zumindest wenn der Plan der Geschäftsführung aufgegangen wäre.

Doch trotz beliebter Features wie dem Debüt des PlayStation Networks verlor die Konsole zunächst den Wettbewerb gegen Microsoft und Nintendo und konnte die Verkaufszahlen der Vorgänger nicht ansatzweise erreichen. Ein Grund dafür war der sehr hohe Preis in den Anfangsjahren der PS3. Jetzt, fast 20 Jahre später, gesteht sich das Unternehmen ein, dass man sich damals schlicht verkalkuliert hat.

Zu sehr vom Erfolg geblendet

In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sprechen mehrere Verantwortliche, darunter auch der noch amtierende PlayStation Boss Jim Ryan, über die Entwicklung der PlayStation-Konsolen. Ryan resümiert, dass man sich bei der PlayStation 3-Generation schlicht übernommen hat. So wurde man „vom Erfolg mitgerissen, den die PlayStation 2 hatte.“

„Wir sind zu Beginn dieser Generation ein wenig ins Straucheln geraten“, erklärt Ryan. Rückblickend bezeichnet er diese Zeit als „schwierig“.

Hermen Hulst, der heutige Head of PlayStation Studios, betonte wiederum: „Sie war verdammt leistungsstark, aber auch sehr teuer. Offen gestanden war es hart, [Spiele] dafür zu entwickeln.“ Letztlich waren es laut Hulst die „großartigen Franchises“, die das Ruder herumreißen konnten. So trugen seiner Meinung nach sowohl „Uncharted“ als auch die „God of War“-Serie maßgeblich zur Kehrtwende bei.

Trotz aller Mühen, die dritte PlayStation-Generation für Käufer attraktiver zu machen, unterlag das Unternehmen lange Zeit im Konsolenrennen. Erst gegen Ende konnte die PlayStation 3 zumindest bei den Verkaufszahlen der Xbox 360 mithalten und diese sogar überbieten. An die 155 Millionen Exemplare der PS2 kam die Konsole allerdings nicht heran.

Wie steht es um die PlayStation 5?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die PlayStation 5 noch weit von den einstigen Erfolgen entfernt. Laut Angaben des Unternehmens nähert sich die Konsole der zweiten Hälfte ihrer Lebenszeit. Nach aktuellem Stand könnte es sogar schwierig werden, den Erfolg des Vorgängers zu toppen. Im Folgenden findet ihr einen Vergleich aller PlayStation Heimkonsolen:

PlayStation 2 (155 Millionen)

(155 Millionen) PlayStation 4 (117,2 Millionen)

(117,2 Millionen) PlayStation (102,49 Millionen)

(102,49 Millionen) PlayStation 3 (87,4 Millionen)

(87,4 Millionen) PlayStation 5 (54,8 Millionen)

