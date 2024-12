PS5 & PS4: Shuhei Yoshida verrät seine Indie-Lieblingsspiele des Jahres

Seit Anbeginn der PlayStation ist Shuhei Yoshida stets ein fester Bestandteil von Sony und in verschiedensten Positionen tätig gewesen. Zuletzt war er als Leiter für Sonys Indie-Entwickler-Initiative verantwortlich, wird das Unternehmen nun aber nach über drei Jahrzehnten im Januar 2025 verlassen. Passend zum Ende des Jahres nutzte Yoshida aber noch einmal die Gelegenheit, um den Spielern seine zehn liebsten Indie-Games aus dem Jahr 2024 näherzubringen.

Auto-Roguelite, leuchtendes Tier-Metroidvania und Vampire

Den Anfang von Shuhei Yoshidas Indie-Lieblingsspielen des Jahres macht „Pacific Drive“. In dem sogenannten Road-Lite-Survival-Spiel steht euer Auto im Mittelpunkt des Geschehens. Mit dessen Hilfe gilt es in einem geheimnisvollen Wald seltsamen Anomalien nachzugehen und Ressourcen zu sammeln. Der Zufallsfaktor sorgt dabei für einen stets einzigartigen und spannenden Spielablauf.

Der nächste Titel auf Yoshidas Liste ist „Animal Well“, welches vor allem durch seine leuchtende Pixel-Optik besticht und eine mysteriöse Welt voller Rätsel bietet, die es im Metroidvania-Stil zu erkunden gilt. Weiter geht es mit dem Survival-Spiel „V Rising“, in dem man in der Rolle eines geschwächten Vampirs zurück zu alter Stärke finden muss.

Spielbares Märchenbuch, Open-World-Pokémon mit Waffen und Emotionen

Etwas unbekannter dürfte der Titel „SCHiM“ sein: als froschähnliche Kreatur ist die Fortbewegung nur durch das Springen von Schatten zu Schatten möglich. Einzigartig ist aber auch die visuelle Umsetzung des Spiels. „The Plucky Squire“ hingegen bietet hingegen ein spielbares Abenteuer-Märchen, in dem die Spieler zwischen 2D- und 3D-Welten hin- und herspringen können, in dem sie das Märchenbuch verlassen.

„Palworld“ dürfte eines der bekannteren Vertreter von Yoshidas Lieblingsspielen sein. Das Indie-Spiel verbindet den aus „Pokémon“ bekannten Sammelwahn von Kreaturen mit einer offenen Spielwelt und Crafting- sowie Survival-Mechaniken. Künstlerisch wird es mit „Neva“, dem neuesten Werk der „Gris“-Entwickler, dass erneut eine emotionale Geschichte ohne Dialoge erzählt.

Indie vom Silent-Hill-Schöpfer, Sekiro-esque Action und Roguelike-Poker

Für etwas Gruselstimmung sorgt „Fear the Spotlight“, in dem zwei junge Mädchen nach Schulschluss auf übernatürliche Aktivitäten in ihrer Schule stoßen. Noch düsterer wird es in „Slitterhead“, dem neuen Spiel von „Silent Hill“-Schöpfer Keiichiro Toyama, in denen sich Monster von menschlichen Gehirnen laben.

Den Abschluss von Shuhei Yoshidas Indie-Lieblingsspielen bilden das von „Sekiro: Shadows Die Twice“ inspirierte „Nine Sols“, welches Cyberpunkt mit chinesischer Mythologie kombiniert und das von einem einzigen Entwickler erschaffene „Balatro“. Das Roguelike-Pokerspiel konnte in diesem Jahr bereits mehrere Auszeichnungen einheimsen.

Shuhei Yoshidas Indie-Lieblingsspiele des Jahrs 2024 in der Übersicht:

Pacific Drive

Animal Well

V Rising

SCHiM

The Plucky Squire

Palworld

Neva

Fear the Spotlight

Slitterhead

Nine Sols

Balatro

Bekanntgegeben hatte Shuhei Yoshida seine Indie-Lieblingsspiele des Jahres selbstverständlich über den offiziellen PlayStation Blog. Dort wurden vor wenigen Tagen auch die PlayStation Awards 2024 verliehen, dessen Gewinner von den Spielern und Lesern gewählt wurden.

Und auch hier konnte sich „Astro Bot“ wieder die meisten Auszeichnungen sichern. Bereits im Rahmen der Game Awards 2024 konnte das kunterbunte Jump & Run einige Preise abräumen – darunter auch den begehrten „Game of the Year“-Award.

