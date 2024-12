Horror zum „Nulltarif“: Weitere Demo im PlayStation-Store freigeschaltet

„Slitterhead“, das Horror-Debüt der Veteranen-Schmiede Bokeh Game Studio, wurde erstmals im Rahmen der „Game Awards 2021“ vorgestellt. Inzwischen ist das Werk, an dem auch „Siren“- und „Silent Hill“-Erfinder Keiichiro Toyama mitgewirkt hat, offiziell erschienen. Weil es aber auch seinen Preis hat, der momentan je nach System zwischen rund 50 und 60 Euro liegt, möchte der eine oder andere den Titel vielleicht vorkosten.

Dies ist im PlayStation Store ab sofort möglich, und zwar im Rahmen einer spielbaren Demo. Diese steht deutschen Kunden aber nur unter einer Bedingung zur Verfügung: Sie müssen Abonnenten des Dienstes PlayStation Plus Essential sein, zumal „Slitterhead“ die USK-Freigabe „Ab 18“ erhielt. Das besagte Abo dient hier praktisch als Altersnachweis.

„Slitterhead“-Demo: Es gibt eine Alternative

Wer entschieden nicht die Absicht hat, sich ein PS-Plus-Essential-Abo zuzulegen, der kann auch auf eine andere (Spiel-)Plattform ausweichen. In Valves Steam-Shop wird nämlich ebenfalls eine spielbare Demo zu „Slitterhead“ für den PC angeboten, und zwar ohne anfallende Mehrkosten. Die einzige Voraussetzung ist ein Steam-Konto.

Demos sind im deutschen PlayStation Store nicht immer kostenlos. So werden dort vorgeblich symbolische Cent-Beträge fällig, wenn der demonstrierte Titel laut USK nicht für Spieler unter 18 Jahren geeignet ist. Der veranschlagte Betrag kann nämlich nur mit einer Zahlungsmethode beglichen werden, auf die Minderjährige in der Regel keinen Zugriff haben.

Kaufberatung zu „Slitterhead“:

Die Geschichte von „Slitterhead“ spielt in den 1990er Jahren in einer von Hongkongs „Kowloon Walled City“ inspirierten Umgebung. In der Rolle von Hyoki, einem körperlosen Wesen, das die Kontrolle über menschliche wie auch tierische Körper übernehmen kann, kämpft der Spieler dort gegen parasitäre Kreaturen (Slitterheads), die eine Gefahr für die Menschen darstellen.

Dabei kombiniert das Spiel Elemente aus Action-Adventure, Horror und Stealth. Ein besonderes Feature ist das „Sight Jacking“, das es ermöglicht, durch die Augen der feindlichen Slitterheads zu sehen, was dem Spieler strategische Vorteile verschafft. „Slitterhead“ ist seit dem 8. November 2024 für PlayStation 4/5, Xbox Series X/S sowie Windows-PCs erhältlich.

