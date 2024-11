Slitterhead: Test-Wertungen sind da – Bruchlandung oder Kauftipp?

“Slitterhead” steht kurz vor der Veröffentlichung und Fans des Survival-Horror-Genres fragen sich, ob das Werk von Bokeh Game Studios, das von den Machern hinter Titeln wie “Siren” und “Gravity Rush” gegründet wurde, ein Kauftipp ist.

Die ersten Tests sind da. Und ausgehend von den Wertungen und Meinungen darf der Kauf durchaus überdacht werden. Während einige Tester die Kreativität und Innovation des Spiels loben, gehen die Meinungen in Bezug auf das Gameplay auseinander. Lob erhielt die Besitzmechanik.

Das sagen die Tester zu Slitterhead

Die Meinungen zur Gameplay-Mechanik und Erzählweise von “Slitterhead” fallen unterschiedlich aus. Press Start Australia (Score 85) beschreibt das Spiel als “erfrischendes und einzigartiges Erlebnis”, mit dem das Potenzial des neuen Studios aufgezeigt wird. TechRadar Gaming (Score 80) sieht in “Slitterhead” einen Titel, der in den Bereichen World-Building und Storytelling überzeugen kann.

Andere Medien wie Hardcore-Gamer (Score 70) und Push Square (Score 70) schätzen die kreative Herangehensweise. Hier hebt Hardcore-Gamer das einzigartige Gameplay hervor, während Push Square den Mut zu einem originellen Ansatz im Survival-Horror lobt, zugleich aber „Wiederholungen und einen allgemeinen Mangel an Raffinesse“ erwähnt.

GamerRD (Score 65) und Multiplayer.it (Score 65) beschreiben “Slitterhead” als experimentell, bemängeln jedoch die technische Umsetzung. Die grafische Darstellung und die KI werden als Schwachstellen genannt, was das Spielerlebnis trüben könnte. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Rezensionen von GamingTrend (Score 60) und PSX Brazil (Score 60), die das Spiel als unausgereift bezeichnen und darauf hinweisen, dass es weder im Action- noch im Horror-Bereich voll überzeugen kann.

IGN (Score 50) zeigt sich besonders kritisch und stellt fest, dass “Slitterhead” sowohl in der Levelgestaltung als auch in der Feinddichte zu repetitiv ist. Die Story-Elemente und das Kampfsystem werden zwar als interessante Ansätze beschrieben, jedoch aufgrund ihrer einfachen Struktur nur mäßig bewertet. Metro GameCentral (Score 30) sieht in “Slitterhead” einen gescheiterten Versuch, verschiedene Genres zu kombinieren.

Die gemischten Meinungen spiegeln sich auch im Metascore wider. Basierend auf bislang 20 PS5-Tests liegt er bei einem Wert von nur 60. Der PC-Version werden acht Reviews (Score 68) und der Xbox-Version sechs Kritiken (Score 65) zugeordnet.

Nachfolgend einige der Ergebnisse:

85 Press Start Australia

80 TechRadar Gaming

80 PlayStation Universe

70 Hardcore Gamer

70 Push Square

70 COGconnected

65 GamersRD

65 Worth Playing

60 Hey Poor Player

60 GamingTrend

60 PSX Brasil

60 Screen Rant

50 IGN

40 VGC

30 Metro GameCentral

“Slitterhead” erscheint am 8. November 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC. Der Preis liegt im PSN bei rund 60 Euro. PS-Plus-User erhalten bis zum Launch einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent.

