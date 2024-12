PlayStation Awards 2024: Astro Bot räumt ab – Gewinner in der Übersicht

Über 1,6 Millionen Stimmen wurden für die PlayStation Game of the Year Awards 2024 abgegeben. Die Gewinner in den 19 Kategorien stehen fest - mit "Astro Bot" als besonders erfolgreicher Titel.

Die Gewinner der „PlayStation Game of the Year Awards 2024“ stehen fest. Über 1,6 Millionen Stimmen wurden weltweit abgegeben, um die besten Spiele des Jahres zu küren.

In den 19 verschiedenen Kategorien, darunter bestes PS5-Spiel, konnten Teilnehmer ihre Favoriten wählen. Vor allem „Astro Bot“, das gleich sieben Auszeichnungen erhielt, konnte punkten. Auch Titel wie „Stellar Blade“, „Black Myth: Wukong“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ ergatterten die eine oder andere Trophäe.

Die Gewinner der PlayStation Game of the Year Awards 2024

„Astro Bot“ wurde in den Kategorien PS5-Spiel, Art-Direction, Audiodesign, Verwendung von DualSense sowie Zugänglichkeitsfunktionen mit der Platin-Trophäe ausgezeichnet. Hinzu kamen Gold-Trophäen in den Kategorien grafische Präsentation und Soundtrack. Der zuständige Entwickler Team Asobi bekam ebenfalls eine Trophäe.

In der Kategorie „Bestes PS4-Spiel“ konnte sich „Call of Duty: Black Ops 6“ durchsetzen, während „Stellar Blade“ mit Eve als neuer Charakter und „Silent Hill 2“ mit der Story Überzeugungsarbeit leisteten. Die Kategorie “Beste grafische Präsentation” gewann „Black Myth: Wukong“. Das Square-Enix-Spiel „Final Fantasy 7 Rebirth“ sicherte sich die Platin-Trophäe in der Soundtrack-Kategorie.

Die vollständige Liste der Preisträger

Bei der folgenden Übersicht gilt: Platz 1 steht für die Platin-Trophäe. Hierbei handelt es sich jeweils um den großen Award-Gewinner. Es folgen die Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen, sodass in jeder Kategorie letztlich vier Spiele ausgezeichnet wurden.

Bestes PS5-Spiel:

Astro Bot Black Myth: Wukong Final Fantasy 7 Rebirth Stellar Blade

Bestes PS4-Spiel:

Call of Duty: Black Ops 6 Metaphor: ReFantazio Sonic X Shadow Generations Persona 3 Reload

Bestes PS-VR2-Spiel:

Resident Evil 4 VR Mode Metro Awakening Phasmophobia Cooking Simulator VR

Beste Erweiterung:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree God of War Ragnarök: Valhalla Final Fantasy 16: The Rising Tide Alan Wake 2: The Lake House

Beste Neuveröffentlichung:

The Last of Us Part 2 Remastered Horizon Zero Dawn Remastered Tomb Raider 1-3 Remastered Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Bester neuer Charakter:

Eve (Stellar Blade) Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6) Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard) Ryoma Sakamoto (Rise of the Rōnin)

Beste Story:

Silent Hill 2 Final Fantasy 7 Rebirth Stellar Blade Call of Duty: Black Ops 6

Beste grafische Präsentation:

Black Myth: Wukong Astro Bot Final Fantasy 7 Rebirth Stellar Blade

Beste Art-Direction:

Astro Bot Final Fantasy 7 Rebirth Silent Hill 2 Dragon Ball: Sparking Zero

Bestes Audio-Design:

Astro Bot Silent Hill 2 Final Fantasy 7 Rebirth Stellar Blade

Bester Soundtrack:

Final Fantasy 7 Rebirth Astro Bot Stellar Blade Silent Hill 2

Beste Nutzung des DualSense:

Astro Bot Stellar Blade Final Fantasy 7 Rebirth Silent Hill 2

Beste Barrierefreiheitsfunktionen:

Astro Bot The Last of Us Part 2 Remastered Silent Hill 2 Horizon Zero Dawn Remastered

Beste Multiplayer-Erfahrung:

Helldivers 2 Call of Duty: Black Ops 6 Fortnite Dragon Ball: Sparking Zero

Bestes laufendes Spiel:

Fortnite Final Fantasy 14 Online Call of Duty No Man’s Sky

Bestes Sportspiel:

EA Sports FC 25 WWE 2K24 F1 24 NBA 2K25

Bestes Independent-Spiel:

Balatro Palworld Phasmophobia Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (Flat Version)

Studio des Jahres:

Team Asobi Bandai Namco Shift Up Arrowhead Games

Meisterwartetes Spiel 2025 und darüber hinaus:

Ghost of Yōtei Marvel’s Wolverine Death Stranding 2: On The Beach Monster Hunter Wilds

Sony Interactive Entertainment weist darauf hin: “Aufgrund des Abschlussdatums der Umfragen können einige Titel nicht aufgenommen werden. Diese Titel kommen für die Auszeichnungen im nächsten Jahr infrage.”

Die Gewinner der Game Awards 2024:

Ebenfalls gilt: Wenn ein Spiel in einem früheren Jahr eine Platin-Trophäe in einer Kategorie gewonnen hat, wurde es in diesem Jahr nicht erneut in derselben Kategorie berücksichtigt, um anderen Titeln die Möglichkeit zu geben, ausgezeichnet zu werden.

Demzufolge fehlt „Grand Theft Auto 6“ in der Kategorie „Meisterwartetes Spiel 2025 und darüber hinaus“, da es bereits 2023 eine Platin-Trophäe erhielt.

