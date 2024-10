Horizon Zero Dawn: Was hat sich getan? Original und Remaster im ausführlichen Grafikvergleich

Horizon Zero Dawn:

Ab sofort ist das von Nixxes Software entwickelte Remaster zum Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" erhältlich. Ein ausführlicher Grafikvergleich verdeutlicht uns, welche grafischen Verbesserungen in der Neuauflage geboten werden.

Nach der offiziellen Ankündigung im Rahmen der „State of Play“ im September ist das Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ ab sofort für die PS5 und den PC erhältlich.

Während im spielerischen Bereich abgesehen von der Unterstützung des DualSense-Controllers alles beim Alten blieb, bekam Aloys erstes großes Abenteuer aus dem Jahr 2017 technisch zahlreiche Verbesserungen spendiert. Passend zum heutigen Release stellte der Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ einen ausführlichen Grafikvergleich zwischen dem Original und dem Remaster bereit.

Das Video bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 20 Minuten und beleuchtet die diversen grafischen Verbesserungen. Darunter die Vegetation, die Charakter-Modelle, diverse Effekte wie die Darstellung von Feuer oder die Weitsicht.

Diese Verbesserungen bietet das Remaster

„Horizon: Zero Dawn Remastered“ entstand bei den Entwicklern von Nixxes Software. Bei den Arbeiten an der Neuauflage verfolgte das Studio das Ziel, das Action-Rollenspiel von 2017 auf den aktuellen Stand zu bringen. Dabei orientierte sich das Studio technisch an „Horizon: Forbidden West“.

Zu den technischen Verbesserungen gehören eine generalüberholte Spielwelt, die mit zusätzlichen Details, realistischeren Spiegelungen und einer optimierten Weitsicht versehen wurde.

Hinzukommen neue Animationstechniken, Kamerawinkel und Gesichtsmotion-Captures bei den Dialogen und Zwischensequenzen, mit denen die Entwickler für ausdrucksstärkere Charaktere sorgten.

Des Weiteren wurde die Welt durch verbesserte Licht- und Schatteneffekte sowie detailliertere Landschaften wie Berge, Wüsten und Dschungel lebendiger gestaltet.

Günstiges Upgrade für Besitzer des Originals

Im PlayStation Store ist das Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Wie bei früheren Neuauflagen dieser Art auch gibt es zudem einen budgetfreundlichen Upgrade-Pfad für Besitzer des Originals.

Nennt ihr die PS4-Version von „Horizon: Zero Dawn“ euer Eigen, könnt ihr diese einem zehn Euro teuren Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung erreichten uns in dieser Woche die internationalen Testwertungen zu „Horizon: Zero Dawn Remastered“. Nach etwas mehr als 30 Reviews liegt die durchschnittliche Wertung des Remasters auf Metacritic bei 85 Punkten. Das Fazit der meisten Tester: Sowohl Neulinge als auch Fans des Originals dürfen sich die Neuauflage einmal anschauen.

Weitere Details zu den in den Tests hervorgehobenen Stärken haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Horizon: Zero Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren