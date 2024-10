Horizon Zero Dawn Remastered: Lohnt sich das PS5-Upgrade? Technische Analyse gibt Aufschluss

In einer ausführlichen technischen Analyse durchleuchteten die Kollegen von Digital Foundry das in Kürze erscheinende Remaster von "Horizon: Zero Dawn". Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Im letzten Monat kündigte Sony die laufenden Arbeiten an einer Remastered-Version des ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlichten Action-Rollenspiels „Horizon: Zero Dawn“ für die PS5 und den PC an.

Im Rahmen einer ausführlichen Analyse nahmen sich die Kollegen von Digital Foundry der Neuauflage an und gingen der Frage nach, ob sich das Remaster lohnt. Die kurze Antwort lautet: Ja. Denn sowohl technisch als auch grafisch besserte Nixxes Software in diversen Bereichen nach und sorgte dafür, dass „Horizon: Zero Dawn“ im Rahmen des Remasters in ganz neuem Glanz erstrahlt.

In der Analyse hebt Digital Foundry zum einen die unterschiedlichen Grafikmodi hervor. Die gebotenen Optionen ermöglichen es euch, das erste große Abenteuer von Aloy in 30, 40 oder 60FPS zu spielen, wobei je nach Modus unterschiedliche Kompromisse zwischen Performance und Bildqualität eingegangen werden.

Stabile Framerates und eine überarbeitete Spielwelt

Eines haben alle Grafikmodi laut Digital Foundry gemeinsam. Egal ob ihr euch für 30, 40 oder 60FPS entscheidet, werden die angepeilten Bildwiederholungsraten stabil erreicht. Das Remaster zu „Zero Dawn“ verwendet dabei wohl die gleiche dynamische Auflösungsskalierung wie „Horizon: Forbidden West“.

Während der Qualitätsmodus auf natives 4K abzielt, liegen die Werte der Performancemodi etwas darunter und streben eine Darstellung in 1800p an. Dabei entspricht das Anti-Aliasing der aktuellen Version von „Forbidden West“, was im Vergleich mit dem originalen „Zero Dawn“ aus dem Jahr 2017 einen deutlichen Sprung nach vorne darstellt.

Im Bereich der Grafik sind ebenfalls spürbare Verbesserungen zu erkennen. Nicht nur die Darstellung des Schnees oder des Wassers wirkt im Remaster noch realistischer. Zudem reagiert Aloys Kleidung dynamisch auf ihre Umgebung und auch die unterschiedlichen Charakter-Modelle wurden in Bezug auf ihre Texturen und die Beleuchtung überarbeitet. Allerdings ohne sich zu sehr von ihren Originalen abzuheben, wie Digital Foundry betont.

Neben einer detailreicheren Spiel- und Pflanzenwelt warten in einem Bereich, der im Original noch für Kritik sorgte, sichtbare Verbesserungen. Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Remasters versprochen, gestalten neue Motion-Capturing-Aufnahmen und wechselnde Kamerawinkel die seinerzeit mitunter steif wirkenden Dialoge deutlich dynamischer.

Sinnvolle Verbesserungen warten zudem bei der Ausleuchtung der Spielwelt an sich, die im Remaster stimmiger und realistischer wirkt als noch auf der PS4.

3D-Audio DualSense bereichern das Spielgeschehen

Doch nicht nur optisch besserten die Entwickler von Nixxes Software bei „Horizon: Zero Dawn Remastered“ nach. Wenig überraschend dürft ihr euch auf der PS5 auf eine Einbindung des DualSense-Controllers und dessen exklusiver Features freuen. Sowohl auf das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger wird dabei zurückgegriffen.

Ebenfalls mit von der Partie ist eine verbesserte Unterstützung für Surround- und 3D-Audio, was zu unter dem Strich zu einer immersiveren Soundkulisse führt.

Alles in allem kommen die Redakteure von Digital Foundry zu dem Schluss, dass sich „Horizon: Zero Dawn Remastered“ sowohl für Neulinge als auch Nutzer, die das Original gespielt haben, lohnt. Zumal es Besitzern der PS4-Version ermöglicht wird, ihre Kopie zum Preis von budgetfreundlichen zehn Euro einem Upgrade auf das Remaster zu unterziehen.

Weitere technische Details und Eindrücke zu den gebotenen Verbesserungen entnehmt ihr dem angehängten Video. „Horizon: Zero Dawn Remastered“ erscheint am 31. Oktober 2024 für die PS5 und den PC.

Eure Fortschritte aus dem Original könnt ihr übrigens in die Neuauflage übertragen.

