Horizon Zero Dawn Remastered: Was wurde verbessert? Nixxes klärt auf

Horizon Zero Dawn Remastered:

Das Remaster von “Horizon Zero Dawn" umfasst visuelle und technische Verbesserungen. Nixxes Software erklärt in einem Blogeintrag die Details und hebt die wichtigsten Neuerungen hervor.

Mit der Neuauflage von “Horizon Zero Dawn” bringt Guerilla Games das Open-World-Adventure in Zusammenarbeit mit Nixxes Software in die neue Konsolengeneration. Dabei liegt der Fokus auf visuellen und technischen Verbesserungen, die das Spiel auf das Niveau von “Horizon Forbidden West” heben sollen.

Viele der Optimierungen betreffen die Welt, die Charaktere und die Beleuchtung, um auf der PS5 eine immersive Spielerfahrung zu ermöglichen. Nixxes liefert in einem Blogeintrag weitere Details.

Überarbeitete Natur und lebendige Welt

Die Entwickler setzen beim Remaster von „Horizon Zero Dawn“ insbesondere auf Technologien, die bereits bei “Horizon Forbidden West” zum Einsatz kamen. Eine detailreiche Welt, lebendige Charakterinteraktionen und die verbesserte Beleuchtung sollen dafür sorgen, dass sich Spieler noch tiefer in die Welt von Aloy hineinversetzen können.

Ein zentrales Element der Remastered-Version ist die visuelle Überarbeitung der Natur. Mithilfe verbesserter Shader, Texturen und Geometrien wurden Laub und Vegetation auf das Niveau von “Horizon Forbidden West” angehoben.

Die Vegetation wirkt laut Nixxes nicht nur dichter, sondern auch realistischer, hauptsächlich durch den Einsatz prozeduraler Technologie. Dies gilt besonders für Biome wie den Regenwald oder Flussufer, wo die Biodiversität dem Beitrag zufolge aufgewertet wurde.

Die Vegetation war bei der Überarbeitung ein großes Thema.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der belebteren Welt. Die Anzahl an NPCs wurde erhöht, um Städte und Dörfer lebendiger wirken zu lassen. Neue Animationen und verbesserte Zeitpläne der NPCs sollen wiederum dafür sorgen, dass das Geschehen in den Siedlungen realistischer und dynamischer erscheint.

“Wir haben viele weitere Orte hinzugefügt, an denen NPCs stehen, sitzen, arbeiten und ihre Bedürfnisse erfüllen können. Wir haben ihnen abwechslungsreichere Zeitpläne gegeben, um die Bewegung und Lebendigkeit in verschiedenen Bereichen zu erhöhen“, so Nixxes.

Technische Optimierungen und neue Animationen

Neben der Weltgestaltung wurden auch die technischen Aspekte von “Horizon Zero Dawn” überarbeitet. Das gilt nicht zuletzt für Geländematerialien und Texturen. Besonders hebt Nixxes den Einsatz von verformbarem Schnee und Sand hervor. Diese Materialien werden in verschiedenen Regionen des Spiels verwendet.

Zusätzlich wurden Gebäude und künstliche Strukturen mit neuen, hochauflösenden Geometrien versehen. “Wir haben festgestellt, dass Gebäude stark von einer detaillierteren Geometrie profitieren, da die meisten ziegelartige Texturen an den Wänden verwendeten, ohne dass die Form der Ziegel in der Geometrie widergespiegelt wurde“, heißt es.

Gebäude sollen mit mehr Detailreichtum in Erscheinung treten.

Ein großer Teil der Verbesserungen von “Horizon Zero Dawn Remastered” betrifft die Animationen und Charakterinteraktionen. Über zehn Stunden neuer Motion-Capture-Inhalte sorgen laut Nixxes für lebendigere Unterhaltungen zwischen den Charakteren. Inbegriffen seien neue Gesichtsanimationen und optimierte Kamera- sowie Beleuchtungseinstellungen.

Verbesserte Beleuchtung und detaillierte Charaktere

Auch die Beleuchtung von “Horizon Zero Dawn“ wurde überarbeitet. Hier kam auf Basis der Technologie aus “Horizon Forbidden West” ein physikbasiertes Beleuchtungssystem in das Spiel. Es soll detailliertere Lichtreflexionen und eine realistischere Weltbeleuchtung ermöglichen.

Auch an den Charakteren wurde reichlich Hand angelegt, verspricht Nixxon.

Die Charaktermodelle selbst wurden ebenfalls überarbeitet. Insbesondere Aloy und ihre Begleiter sind nun detaillierter gestaltet, sowohl bei den Hauttönen und Haaren als auch bei den Outfits. Zudem reagieren die Charaktere im Remaster besser auf Wetterveränderungen, schreibt der Entwickler.

Der gesamte Blogbeitrag zu “Horizon Zero Dawn Remastered” geht deutlich tiefer ins Detail.

Das könnte euch ebenfalls zu “Horizon Zero Dawn Remastered” interessieren:

Die Veröffentlichung von “Horizon Zero Dawn Remastered” ist für den 31. Oktober 2024 geplant. Das Spiel erscheint sowohl für die PlayStation 5 als auch für den PC. Vorbestellungen sind bereits möglich. Besitzer der PS4-Version können nach dem Release für 10 Euro auf die neue Version upgraden.

Weitere Meldungen zu Horizon: Zero Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren