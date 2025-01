Marvel Rivals: „Fake-Helden“ sollen Leaker verwirren oder aufspüren – Gerücht

Falsche Helden in „Marvel Rivals“? Dieser schlauen Methode könnten sich die Macher von NetEase Games bedienen, um unter Leakern und Data-Minern Verwirrung zu stiften oder diese gar aufzuspüren.

So stellte es zumindest der „Marvel Rivals“-Leaker „Keone“ im Rahmen einer Discord-Diskussion dar, die im „Marvel Rivals Leak“-Kanal stattfand. Darauf machte der Insider Tom Henderson in einem neuen Artikel aufmerksam.

Fake-Helden laut Keone im Spiel-Code integriert

Konkret wurden laut „Keone“ nicht existierende Charaktere in die Spieldateien von „Marvel Rivals“ eingefügt. Dazu postete der Leaker eine Liste der betreffenden Figuren, von denen er glaubt, dass sie nicht ins Spiel integriert werden.

Es gibt jedoch auch eine widersprüchliche Meinung: Ein anderes Teammitglied des „Marvel Rivals Leak“-Kanals bei Discord, „Visceral“, erklärte bei X, dass die Existenz dieser Charaktere im Code nicht bedeute, dass keiner davon ins Spiel integriert werde. „Visceral“ betätigt sich ebenfalls als Data-Miner. Die besagten Helden-Tags wurden in der Datei „MarvelHeroTable“ gefunden.

Auch Tom Henderson zeigte sich bezüglich „Keones“ Behauptung skeptisch. So könnten die betreffenden Code-Einträge auf geplante oder verworfene Inhalte hinweisen, wie es häufig in der Spieleentwicklung vorkommt. In der Tat hatte es schon vorher mehrere Fälle gegeben, in denen Data-Miner vergleichbare Code-Einträge zutage förderten.

Auch dürfte das Team von NetEase angesichts des großen Erfolges von „Marvel Rivals“ den Großteil seiner Ressourcen in die Wartung und Erweiterung des Spiels stecken. Am 6. Januar 2025 startete erfolgreich die erste Season; fünf Tage später zählte der Free-to-play-Titel über 642.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Trotz der schlechten Lage am Live-Service-Markt scheitert nicht jedes Spiel dieser Kategorie:

NetEase Games hat vorgesehen, etwa alle sechs Wochen einen neuen Helden in „Marvel Rivals“ einzuführen, um das Spielerlebnis abwechslungsreich zu halten. Jede Saison soll ungefähr drei Monate andauern und neben weiteren Helden auch neue Karten sowie Spielmodi bieten. Für Änderungen berücksichtigt der Entwickler häufig Spieler-Feedback, zum Beispiel im Bereich des Helden-Balancing.

