Marvel Rivals: Rekord-Umsatz im ersten Monat demonstriert das Potenzial von Live-Service-Spielen

Einen Monat nach seinem Release beweist „Marvel Rivals“ das finanzielle Potenzial von Live-Service-Spielen. So konnte der kostenlose Helden-Shooter bereits nach vier Wochen einen Umsatz in Rekord-Höhe erzielen, während Schätzungen zufolge das Jahr 2025 noch erfolgreicher verlaufen könnte.

Live-Service-Spiele haben es oftmals nicht leicht, wie beispielsweise „Foamstars“ von Square Enix oder das „Concord“-Desaster von Sony zeigen. Allerdings gibt es auch viele positive Beispiele, wie das zuletzt veröffentlichte „Marvel Rivals“ vom chinesischen Hersteller NetEase Games.

Dass sich die Free2Play-Spiele vor allem aus finanzieller Sicht mehr als lohnen können, zeigt der Umsatz von „Marvel Rivals“, der nach nur einem Monat bereits die Marke von 100 Millionen US-Dollar gesprengt hat.

Marvel Rivals erzielt 136,4 Millionen US-Dollar Umsatz

„Marvel Rivals“ ist seit dem 6. Dezember 2024 erhältlich und hat seit dem ordentlich die Kasse von NetEase Games klingeln lassen. Das chinesische Medienunternehmen GameLook (via PushSquare) hat die Einnahmen auf den verschiedenen Plattformen untersucht und so soll der Helden-Shooter allein im ersten Monat seit seinem Release schätzungsweise 136,4 Millionen US-Dollar an Umsatz generiert haben.

Der größte Teil der Einnahmen fällt dabei auf die Steam-Version von „Marvel Rivals“ zurück, die rund 54,5 Millionen US-Dollar eingebracht haben soll. Aber auch der Umsatz der Konsolen-Versionen kann sich sehen lassen: Während die PS5-Version rund 27,2 Millionen US-Dollar generieren konnte, sind es bei der Fassung für die Xbox Series X/S immerhin 2,7 Millionen US-Dollar.

Außerdem wird „Marvel Rivals“ in China über einen von NetEase spezifischen Client vertrieben, der für weiteren Umsatz sorgte. Ohnehin sollen umgerechnet 36 Millionen US-Dollar allein durch die chinesischen Spieler umgesetzt worden sein. Und die Prognosen für das Jahr 2025 sehen laut GameLook ebenfalls positiv aus. Sollte sich „Marvel Rivals“ halten können, gehen Schätzungen von einem Jahresumsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar aus.

Season 1 von Marvel Rivals gestartet

Dass „Marvel Rivals“ ein Erfolg werden würde, ließen auch schon die ersten Spielerzahlen erahnen. So konnten nur 72 Stunden nach dem Release bereits mehr als zehn Millionen aktive Spieler verzeichnet werden, während es zwei nach Wochen bereits über 20 Millionen waren. Obendrein war „Marvel Rivals“ erst vor wenigen Tagen mit mehr als 640.000 gleichzeitigen Spielern kurzerhand auch der meist gespielte Titel auf Steam.

Das dürfte vor allem am Start der ersten Season liegen, die am letzten Freitag begonnen hatte und auf den Namen „Eternal Night Falls“ hört. Dadurch konnten sich die Spieler über jede Menge neue Inhalte freuen, darunter auch frische Spielmodi, Maps und Helden. Im Mittelpunkt der ersten Saison stehen die Fantastischen Vier. Aber auch in Zukunft wird „Marvel Rivals“ um neue Helden erweitert werden. Ein Leak deutete jüngst das mögliche Erscheinen des Anführers der X-Men an.

