Marvel Rivals: Die Fantastischen Vier & mehr – Erste Season „Eternal Night Falls“ vorgestellt

Im letzten Monat legte der kostenlos spielbare Multiplayer-Shooter „Marvel Rivals“ einen erfolgreichen Launch hin und brachte es nach kurzer Zeit bereits auf mehr als 20 Millionen Spieler.

Ein Erfolg, an den die Entwickler von NetEase Games mit der ersten Season anknüpfen möchten. Die erste Season kündigte das chinesische Studio heute unter dem Namen „Eternal Night Falls“ offiziell an. Wie bereits in den letzten Tagen spekuliert, dürfen wir uns im Zuge der ersten Season unter anderem auf ein Wiedersehen mit den Fantastischen Vier freuen.

Des Weiteren bestätigte NetEase Games eine neue Map und verkündete den Starttermin der ersten Season.

Diese Inhalte bietet die Season 1

Die erste Season trägt wie eingangs erwähnt den Namen „Eternal Night Falls“ und rückt den ikonischen Vampir Dracula in den Fokus, der einen Blutmond über den Straßen von New York City erscheinen lässt. „Dunkelheit verschlingt New York, als Doctor Strange durch die Zeitstromverwicklung in der verwickelten Astralebene gefangen bleibt und die Darkhold-Seiten verstreut“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Dracula und Doctor Doom stören die Umlaufbahn des Mondes, stürzen die Stadt in ewige Nacht und entfesseln eine Armee vampirischer Kreaturen“, führen die Entwickler aus. Um die sich am Abgrund befindende Welt zu retten und den Kampf gegen das Böse aufzunehmen, schließen sich die Fantastischen Vier mit den anderen Marvel-Helden zusammen.

Bei den neuen Helden in Form der Fantastischen Vier handelt es sich um:

Reed Richards alias Mister Fantastic

Susan Storm alias Invisible Woman (in der deutschen Version: Die Unsichtbare)

Johnny Storm alias Human Torch (in der deutschen Version: Die menschlische Fackel)

Ben Grimm alias Thing (in der deutschen Version: Das Ding)

Unklar ist aktuell noch, ob die vier neuen Helden bereits zum Start der ersten Season zur Verfügung stehen oder ob diese nach und nach erscheinen. Diesbezüglich ging NetEase Games leider noch nicht nicht näher ins Detail.

„Eternal Night Falls“ startet am kommenden Freitag, den 10. Januar 2025 um 10 Uhr unserer Zeit.

