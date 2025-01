Marvel Rivals: Fantastic Four bestätigt – Bild zum Neuzugang

Die Fantastic Four stoßen zu “Marvel Rivals". Ein Trailer, der am 6. Januar erscheint, verspricht erste Details. Das Entwicklerteam von NetEase zeigt zuvor mit einem neuen Bild das Design der Helden.

Die Superheldenfamilie Fantastic Four wird Teil des teambasierten PvP-Shooters “Marvel Rivals”. Dies wurde vom Entwickler NetEase Games offiziell bestätigt. Mit einem kürzlich veröffentlichten Teaser-Bild und der Ankündigung eines Trailers, der am 6. Januar 2025 veröffentlicht wird, gibt das Team erste Einblicke in den kommenden Neuzugang.

Das Bild zeigt die bekannten Mitglieder Mister Fantastic, die Unsichtbare, die menschliche Fackel und das Ding im Fantasticar vor dem Baxter Building. Zudem ist in der Szene der Roboter HERBIE zu sehen, was Spekulationen darüber auslöste, ob dieser spielbar sein könnte.

Erste Details zur neuen Erweiterung

Die bisherige Handlung von Staffel 0 konzentrierte sich auf Doctor Doom und seine Suche nach den Geheimnissen der Zeit. Damit bildet sie eine thematische Grundlage für die Einführung der Fantastic Four, die ab Staffel 1 eine zentrale Rolle einnehmen könnten. Der Countdown des Battle Pass im Spiel deutet auf den 9. Januar als Veröffentlichungsdatum der nächsten Season hin, was zeitgleich die Verfügbarkeit der Fantastic Four implizieren könnte.

Zusätzlich enthält das Teaser-Bild Elemente, die Raum für weitere Spekulationen lassen. So sind Fledermäuse unter einem blutroten Mond zu sehen, was als Hinweis auf eine mögliche Einführung von Blade in zukünftigen Updates interpretiert wird.

Nachfolgend könnt ihr euch das Bild anschauen:

Seit dem Release am 6. Dezember 2024 konnte “Marvel Rivals” beeindruckende Spielerzahlen verzeichnen. Bereits in den ersten drei Tagen erreichte der Titel 10 Millionen Spieler, die Zahl stieg innerhalb von zwei Wochen auf 20 Millionen an. Auf Steam verzeichnete das Free-to-Play-Projekt zum Startwochenende mehr als 480.000 gleichzeitige Nutzer.

“Marvel Rivals” ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam und Epic Games Store) verfügbar. Mit einer Kombination aus Superhelden-Action und strategischem PvP hat sich der Titel als einer der erfolgreichsten Neuerscheinungen des Jahres positioniert.

