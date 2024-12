Marvels Rivals: Tägliche Missionen nutzlos? In-Game-Währung verfällt 

Als Free2Play-Shooter finanziert sich „Marvel Rivals“ durch Mikrotransaktionen: So können Spieler im Helden-Shooter echtes Geld ausgeben, um beispielsweise Battle-Pässe zu kaufen oder kosmetische Gegenstände freizuschalten. Die Hauptwährung im Spiel sind aber die sogenannten Chrono-Marken, die sich unter anderem auch durch das Abschließen von Aufgaben anhäufen lassen.

Allerdings scheint das Horten der Marken nutzlos: Wie Entwickler NetEase Games nun bekannt gegeben hat, wird die In-Game-Währung in „Marvel Rivals“ am Ende einer jeden Saison wieder verfallen.

Im Spiel verdiente Chrono-Marken nicht Saison-übergreifend verfügbar

In einem Beitrag auf dem offiziellen Blog haben die Entwickler bestätigt, dass die im Spiel verdienten Chrono-Marken in „Marvel Rivals“ zwischen den Seasons nicht übertragen werden. Dementsprechend muss auch jeder Battle-Pass neu erworben werden. Da sich die Chrono-Marken im Spiel aber auch durch den Einsatz von echtem Geld erwerben lassen, haben sich die Entwickler ein System überlegt, sodass die Währung nicht sofort vollständig verfällt.

Sollten Spieler im Besitz des Premium-Battle-Passes sein, werden die Chrono-Marken am Ende einer Saison automatisch gegen Gegenstände eingelöst. NetEase erklärt: „Wenn eine Saison endet und überschüssige Chrono-Marken übrig bleiben und der Battle Pass nicht vollständig eingelöst wurde, fordert das System automatisch die verbleibenden Gegenstände in der Standardreihenfolge an, bis nicht mehr genügend Chrono-Marken vorhanden sind, um weitere einzulösen, oder alle Gegenstände eingelöst wurden“

Sollte der Battle-Pass in „Marvel Rivals“ jedoch vor Abschluss der Season komplettiert worden sein, werden die im Spiel verdienten Chrono-Marken verfallen. Dementsprechend haben jetzt auch erste Spieler ihren Unmut freien Lauf gelassen, da tägliche Missionen nach dem Abschluss eines Battle-Passes nutzlos sind – die dabei verdienten Marken werden schließlich verschwinden. Etwas anders läuft es mit den Chrono-Marken, die durch den Einsatz von Echtgeld erworben werden. Hier wird ein Teil der Währung für die nächste Saison aufbewahrt und entsprechend angezeigt.

Marvel Rivals bislang auf der Erfolgsspur

Obwohl sich die Spieler aktuell mit dem Entzug der verdienten Chrono-Marken unzufrieden zeigen und dieses System als demotivierend bezeichnen, scheint „Marvel Rivals“ bislang ein Erfolg für NetEase Games zu sein. Nachdem man bereits 72 Stunden nach dem Release am 5. Dezember mehr als zehn Millionen Spieler verzeichnen konnte, wurde vergangene Woche auch schon die Marke von 20 Millionen geknackt.

Aktuell findet in „Marvel Rivals“ noch bis zum 10. Januar 2025 die sogenannte „Winter Celebration“ statt. Das Event bietet Spielern des Free2Play-Shooters unter anderem einen zeitlich begrenzten Spielmodus mit winterlicher Atmosphäre. So müssen Teams aus jeweils vier Spielern in „Jeff’s Winter Splash Festival“ versuchen, die Karte zu bemalen und dadurch Punkte zu sammeln. Wie man es aus Nintendos „Splatoon“-Reihe kennt, gewinnt am Ende der Runde das Team, dass die größte Fläche markiert hat.

