Marvel Rivals: Bot-Lobbys sollen gezielt Niederlagen verhindern – Entwickler sorgt für Kontroverse

Offenbar setzt Entwickler NetEase Games in „Marvel Rivals“ gezielt Bot-Lobbys ein, um für die Spieler mehrere Niederlagen in Folge zu vermeiden. Eine Entscheidung, die nun die Community des Free2Play-Shooters zu spalten scheint.

„Marvel Rivals“ erfreut sich aktuell großer Beliebtheit und konnte seit dem Release bereits über 20 Millionen Spieler für sich begeistern. Um die Community bei Laune zu halten, greift Entwickler NetEase Games aber offenbar auf eine etwas ungewöhnliche Strategie zurück. Diese scheint zudem nicht bei allen Spielern gleich gut anzukommen. Einem Bericht zufolge setzen die Macher nämlich gezielt Bot-Lobbys ein, um mehrere aufeinanderfolgende Niederlagen zu vermeiden.

Bevormundet NetEase Games die Spieler?

Der entsprechende Bericht stammt vom Reddit-Benutzer ciaranxy, der seine gesammelten Daten nun auf dem Subreddit von „Marvel Rivals“ bereitgestellt hat. Demnach kommen die Bot-Lobbys nicht nur für neue Spieler zum Einsatz, sondern auch dann, wenn mehrere Partien im Quick-Match-Modus hintereinander verloren werden. Wie der Nutzer festgestellt hat, paart das Match-Making von „Marvel Rivals“ vier menschliche Spieler und zwei Bots in einem Team, die dann wiederum gegen eine Mannschaft bestehend aus sechs KI-gesteuerten Gegnern antreten müssen.

Die eingesetzten Bots in „Marvel Rivals“ sollen schließlich dafür sorgen, die Erfolgserlebnisse der Spieler und ihre Bindung zum Spiel zu steigern. Dadurch erhofft sich NetEase Games, dass die Spieler mehr Zeit investieren und so möglicherweise auch mehr Geld im In-Game-Store ausgeben, um beispielsweise den Battle-Pass oder andere Gegenstände zu erwerben. NetEase Games selbst hat sich bislang noch nicht zu den Bot-Lobbys in „Marvel Rivals“ geäußert.

Bot-Lobbys spalten die Spielerschaft

Die Spieler von „Marvel Rivals“ nehmen die Bot-Lobbys unterdessen mit gemischten Gefühlen auf. Ein Teil der Community verachtet die Entscheidung und würde gerne auf die computergesteuerten Gegner verzichten. Sie wünschen sich mehr Transparenz und zumindest eine Einstellung, sodass auf die Bot-Lobbys auf Wunsch auch deaktiviert werden können.

Ein anderer Teil der „Marvel Rivals“-Spieler findet den gezielten Einsatz der Bot-Lobbys hingegen gar nicht weiter schlimm. Stattdessen freuen sie sich über die Art eines kleinen Vertrauensschubs. Außerdem würden die Bots auch nicht den Wettkampfaspekt von „Marvel Rivals“ beeinträchtigen, da die Lobbys nur im Quick-Play-Modus zum Einsatz kommen. In den gewerteten Spielen der kompetitiven Variante gibt es schließlich keine Bots.

