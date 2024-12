Foamstars: Der nächste Flop? Square Enix beendet Live-Service

Im Februar diesen Jahres veröffentlichte Square Enix mit „Foamstars“ einen kunterbunten Multiplayer-Shooter für die PlayStation 4 und 5, der offensichtlich an die Erfolge von Nintendos beliebter „Splatoon“-Reihe anknüpfen sollte. Doch der Plan ging nach Hinten los: Nur zwei Monate nach dem Release brachen die Spielerzahlen von „Foamstars“ brachial ein. Konservativen Schätzungen zufolge hatten bereits 95 Prozent der Spieler kein Interesse mehr an der Schaumparty.

Mögliche Rettung durch Free2Play-Umstellung

Um ein mögliches Fiasko doch noch abzuwenden, stellte Square Enix das Modell von „Foamstars“ um: Der ursprüngliche Verkaufspreis von 29,99 Euro wurde gestrichen und stattdessen führten die Japaner ein kostenloses Free2Play-System ein.

Somit stand der Multiplayer-Shooter für alle interessierten Spieler mit sofortiger Wirkung zum kostenlosen Download bereit. Doch bereits vor der Umstellung war „Foamstars“ so vollgestopft mit Mikrotransaktionen, sodass die Wertungen von Presse und Spielerschaft eher durchwachsen ausfielen.

Square Enix stellt Live-Service ein

Dementsprechend scheint Square Enix nun endgültig die Reißleine zu ziehen: Wie der Publisher jetzt offiziell bekannt gegeben hat, wird man nach Abschluss der nächsten Season von „Foamstars“ den Live-Service für das Spiel beenden. Die Server werden zwar noch nicht vom Netz genommen, sodass „Foamstars“ auch weiterhin gespielt werden kann, doch neue Inhalte oder Update werden zukünftig nicht mehr folgen.

Die finale Season von „Foamstars“ wird den Titel „The Party Goes On!“ tragen und am 13. Dezember 2024 beginnen. Der Schlussstrich wird schließlich am 17. Januar 2025 gezogen, wenn die Saison ihr Ende findet. Aus diesem Grund wird Square Enix auch nochmal alle bisherigen Season-Pässe verfügbar machen, damit die Spieler auch noch Gegenstände freischalten können, die sie in der Vergangenheit vielleicht verpasst haben.

Übrigens: „Foamstars“ stand bereits zum Release kostenlos für alle PlayStation-Plus-Mitglieder zur Verfügung. Doch auch eine Eingliederung in Sonys Abo-Modell konnte dem Schaum-Shooter nicht zum gewünschten Erfolg verhelfen. Wie lange Square Enix letztendlich die Server von „Foamstars“ nach Einstellung des Live-Supports noch Laufen lassen wird, bis die Seifenblase endgültig platzt, bleibt abzuwarten.

