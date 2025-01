Marvel Rivals: Tausende Spieler zu Unrecht gebannt – NetEase äußert sich

In den letzten Tagen klagten zahlreiche Spieler darüber, dass sie ihrer Meinung nach zu Unrecht von den Servern von "Marvel Rivals" gebannt wurden. In der Zwischenzeit bezogen auch die Entwickler von NetEase Games Stellung zu dem Ganzen.

Mit „Marvel Rivals“ veröffentlichte der chinesische Publisher NetEase Games einen kostenlos spielbaren Multiplayer-Shooter, der schon kurz nach dem Start die Marke von 20 Millionen Spielern knackte.

Wie bei größeren Titeln fast schon üblich, lief technisch auch bei „Marvel Rivals“ zunächst nicht alles rund. Stattdessen klagten Spieler in den vergangenen Tagen darüber, dass NetEase Games ihre Accounts aus unerklärlichen Gründen sperrte. Die Betroffenen sind sich laut eigenen Angaben keiner Schuld bewusst und sahen sich plötzlich mit einem Bann ihres Accounts konfrontiert.

In einem kurzen Statement sprachen nun auch die Verantwortlichen von NetEase Games über dieses Thema und räumten ein, dass es in den letzten Tagen in der Tat zu tausenden ungerechtfertigten Banns kam.

Accounts der Spieler werden in Kürze wieder freigeschaltet

In einer Stellungnahme auf Discord wiesen die Entwickler darauf hin, dass ein Teil der versehentlichen Banns auf Nutzer entfällt, die „Marvel Rivals“ über Kompatibilitätsebenen spielen. Beispielsweise auf dem Steamdeck.

Diese und auch die anderen ungerechtfertigten Banns werden laut NetEase Games in den nächsten Tagen aufgehoben.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Situation und möchten euch versichern, dass wir Spieler, die fair und ohne Betrug spielen, nicht sperren und dies auch nicht tun werden“, sagte das Studio. „Wir haben die genauen Gründe für diese falschen Sperren ermittelt und eine Liste der betroffenen Spieler zusammengestellt.“

Unschuldige Spieler, deren Banns im Zuge der Maßnahmen nicht aufgehoben werden, werden gebeten, sich an den Kundenservice von NetEase Games zu wenden.

Season 1 startet in Kürze

Nach dem erfolgreichen Launch von „Marvel Rivals“ im letzten Monat dürfen sich die Spieler in den kommenden Tagen über neue Inhalte freuen.

So steht die erste Season zum kompetitiven Shooter in den Startlöchern, die unter unter anderem den Fantastischen Vier den Weg ins Spiel ebnen dürfte. Weitere Details zur ersten Season sollten in Kürze folgen.

„Marvel Rivals“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

